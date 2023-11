Verstappen : La règle de sortie des stands est "absolument horrible"

À la suite de cas où des pilotes se sont immobilisés à la sortie de la voie des stands, en réponse à l'apparition d'un temps au tour maximum pour minimiser le trafic pendant les qualifications, la FIA a décidé d'interdire cette pratique et d'introduire de nouvelles directives pour le Grand Prix de São Paulo.

La nouvelle règle permet aux pilotes de ralentir entre la sortie des stands et la ligne Safety Car 2, à condition de rester le plus à gauche possible pour laisser passer les voitures roulant à allure normale.

Bien que cela ait pu mettre fin aux immobilisations au bout de la voie des stands, l'étroitesse de la sortie des stands d'Interlagos a complexifié la tâche des pilotes souhaitant dépasser des voitures au ralenti, eux qui ont la plupart du temps posé des roues dans l'herbe.

Max Verstappen a ainsi été en difficulté pour se frayer un chemin alors qu'il s'apprêtait à prendre la piste pour son tour rapide en SQ3. Invité à réagir sur les nouvelles directives de la FIA, le triple Champion du monde était loin d'être conquis.

"C'était absolument horrible", a déclaré Verstappen. "Sur ce circuit, vous avez une sortie des stands assez longue et il y a quelques murs. Mais sur d'autres circuits, si nous appliquons cette règle, vous roulerez très lentement vers une ligne droite où les pilotes passeront à plus de 300 [km/h]. Vous serez peut-être à 15, 20 [km/h] pour creuser un écart, ce qui est extrêmement dangereux."

"Pour moi, ça ne fonctionne pas du tout. Ça ne fait que créer encore plus de problèmes. Regardez ce qui se passait [en qualifications] : les pilotes allaient dans l'herbe, moi compris, pour essayer de doubler des voitures. C'est le bazar à chaque séance de qualifications, vous avez six à huit pilotes qui sont épinglés pour avoir roulé trop lentement [par rapport au temps maximum]. Je ne sais pas ce que nous essayons de faire."

Lando Norris, McLaren MCL60, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Selon les informations de Motorsport.com, la FIA cherchera à adapter la directive à chaque circuit, et le mur entre la sortie des stands et le circuit a rendu la solution d'Interlagos possible. À l'inverse, le circuit d'Abu Dhabi comporte un passage souterrain unique qui ne permettrait probablement pas d'adopter une approche similaire. La FIA est également satisfaite de la nouvelle solution en matière de sécurité.

Également interrogé, Lando Norris a assuré qu'il n'avait "rien contre" la nouvelle règle, ce qui toutefois pas le cas de celle du temps maximum – qu'il a transgressée avant de recevoir une réprimande ce samedi.

"J'ai reçu une réprimande ce matin pour deux voitures devant moi qui sortaient de la voie des stands, ou une voiture qui franchissait la ligne de Safety Car et une voiture qui sortait de la voie des stands en même temps", a-t-il raconté.

"Je ne peux pas dépasser, sinon je vais me battre dans un tour de qualifications, ce qui est stupide. Donc je dois lever le pied, ce qui fait que je suis au-dessus du temps maximum, et je reçois une réprimande pour ça. C'est stupide, non pas que les commissaires aient pris la mauvaise décision, mais c'est une règle qui ne devrait pas exister, à mon avis, parce que je n'ai absolument rien fait de mal."

"Je n'ai bloqué personne, je ne me suis mis en travers du chemin de personne. Je n'ai simplement pas dépassé et provoqué une course en qualifications, et j'ai été réprimandé pour ça. C'est donc stupide. Les pilotes roulent lentement mais si vous avez peur, sortez plus tôt de la pitlane et évitez les files d'attente."