Verstappen : Revenir sur Netflix doit se faire "selon mes conditions"

Max Verstappen n'a pris part à aucune interview dans le cadre de la quatrième saison de la série Drive to Survive, de Netflix, qui couvrait la saison 2021 de Formule 1, celle de son premier titre mondial. Le Néerlandais avait révélé avoir refusé d'y participer, arguant que le show falsifiait la réalité et créait des rivalités de toutes pièces.

Mais à une époque où le programme, de plus en plus décrié, continue de drainer un public nouveau ou moins expérimenté vers la discipline, des discussions ont eu lieu entre les producteurs et les pilotes concernant le degré de liberté que les premiers pouvaient prendre pour tenter de dramatiser les enjeux.

Verstappen a pour sa part laissé entendre plus tôt cette semaine dans une interview qu'il pourrait faire son retour dans la saison 5 du programme. Il a plus tard expliqué avoir parlé avec les producteurs sur la question d'un droit de regard sur les images utilisées : "Je les ai rencontrés et je leur ai expliqué ce que j'en pensais et ce qui n'allait pas auparavant", a-t-il déclaré. "C'était en fait une très bonne et très rapide petite discussion. Nous allons essayer de progresser à partir de là."

"Vous avez un peu plus votre mot à dire sur la façon dont vous allez être dépeint, au lieu de donner une interview et de ne pas être sûr de ce qui va en être fait et de la façon dont ils la mettront dans la série. C'est tout ce que je demande, que ce soit plus réaliste, du moins de mon point de vue. Je ne peux pas contrôler ce qu'ils font avec les autres pilotes. Mais je veux avoir le contrôle sur ce qui est diffusé me concernant."

S'il comprend l'intérêt des producteurs de le voir revenir dans Drive to Survive en tant que superstar de la discipline et Champion du monde en titre, il affirme leur avoir dit qu'un tel retour "devrait avoir lieu selon [ses] conditions, sinon il n'y a aucun intérêt à participer".

Alors que la cinquième saison est en cours de tournage, qui se poursuivra naturellement jusqu'à la dernière manche de la campagne, une sixième saison couvrant 2023 est d'ores et déjà prévue. En dépit de critiques de plus en plus acerbes sur les ficelles de mise en scène et la qualité globale, le succès ne se dément pas, avec une augmentation de l'audience au-delà des deux premières saisons, ce qui constitue une rareté sur la plateforme de streaming.

"Je comprends de la part des gens qui la regardent [...] qu'ils veulent plus de gens et un peu plus d'histoire personnelle", a déclaré Verstappen. "Mais bien sûr, de la manière dont je veux être vu, et non sans pouvoir contrôler ce qui est diffusé. Vous devez pouvoir dire : 'Désolé les gars, je ne pense pas vraiment que cela me donne une bonne image'. Parfois, vous ne savez même pas qu'il y a une caméra dans les parages, et ils peuvent s'en servir. Nous avons eu une bonne discussion. Voyons donc ce qui en sortira et ce qu'il y aura dedans."