Verstappen : "Russell va donner du fil à retordre à Hamilton"

Comme Nico Rosberg, Max Verstappen s'attend à voir davantage de concurrence chez Mercedes si Lewis Hamilton y est rejoint par George Russell. L'arrivée à Brackley du pilote Williams, protégé de la marque à l'étoile, paraît désormais inéluctable, et pourrait bien créer une nouvelle dynamique dans ce line-up de pilotes.

En effet, Valtteri Bottas ne parvient pas à se hisser régulièrement au niveau de son redoutable coéquipier, mais la donne risque d'être différente avec Russell. Ce dernier, lorsqu'il a remplacé Hamilton au pied levé au Grand Prix de Sakhir 2020, s'est d'emblée montré très compétitif par rapport à Bottas et était bien parti pour remporter la victoire avant une bévue de l'écurie lors d'un arrêt au stand puis une crevaison. C'est ce que souligne Verstappen, interrogé sur le sujet par Motorsport.com en conférence de presse au Grand Prix des Pays-Bas.

"S'il rejoint l'écurie, c'est clair qu'il va donner du fil à retordre à Lewis", estime le pilote Red Bull. "Il a sauté dans la voiture à Bahreïn, et dès le premier tour il a donné du fil à retordre à Valtteri. On ne peut naturellement qu'imaginer que plus on prend d'expérience dans cette voiture, plus on s'habitue à l'équipe, plus rapide on devient. C'est aussi parce que quand on fait sa première course, on est guidé par l'équipe quant à la direction à emprunter pour les réglages, car on ne sait simplement pas quoi faire, initialement, avec la voiture."

"Je me rappelle ma première course chez Red Bull, je suivais un peu ce que faisait Daniel [Ricciardo] car je n'avais aucune idée de ce dont cette voiture avait besoin pour aller vite. Même si les F1 ont l'air très similaires, la manière de les régler peut être très différente. Bref, c'est clair que je suis très confiant [pour Russell], vu ce qu'on a déjà pu voir. Sa performance à Spa [deuxième en qualifications, ndlr] était vraiment bonne. Bien sûr, ils ont réglé la voiture un peu plus pour la pluie, mais néanmoins, faire ça dans une Williams, c'était très impressionnant. Je m'attends donc à ce qu'il soit très performant s'il obtient ce baquet."