Verstappen : Le rythme de Red Bull "bien pire" que prévu à Singapour

Toujours invaincue cette saison, l'écurie Red Bull a abordé le Grand Prix de Singapour en ayant conscience que l'épreuve pourrait être celle de tous les dangers pour tenter d'aller chercher 100% de victoires cette année. Et le début du roulage dans la cité-État a semblé confirmer que l'écurie ne jouirait pas du même avantage que sur la plupart des autres tracés.

Sergio Pérez et Max Verstappen ont ainsi terminé septième et huitième des Essais Libres 2, seule séance d'essais du week-end disputée de nuit comme les qualifications et la course. Ce qui a attiré l'attention, ce sont le manque de stabilité et les glissades des RB19, toutes deux reléguées à sept dixièmes du temps de la Ferrari de Carlos Sainz.

Verstappen a reconnu que le rythme de Red Bull était jusqu'ici pire que ce qui avait été envisagé : "Un peu moins bien que prévu aujourd'hui. J'ai eu beaucoup de mal avec l'équilibre de la voiture. Nous avons essayé pas mal de choses en EL2, certaines ont fonctionné, d'autres non, mais nous n'avons jamais vraiment réussi à tout mettre bout à bout, donc il y a pas mal de choses à régler ce soir. Nous ne comprenons pas certaines choses, donc c'est ce que nous devons examiner."

Interrogé sur les performances affichées par les Ferrari et la perspective, dans ces conditions, de pouvoir jouer la pole, le Néerlandais de répondre : "Nous allons bien sûr essayer de progresser, mais l'écart est assez important. Ferrari est très rapide. Je pense que de notre côté, c'est bien pire que ce à quoi nous nous attendions."

Victime lui aussi de cet arrière récalcitrant, Pérez signale que les craintes se focalisent surtout autour du rythme sur un tour et pas véritablement sur les longs relais. Toutefois, avec la difficulté pour dépasser sur le tracé de Marina Bay, les qualifications prennent une importance considérable.

"Je pense qu'il se passe des choses intéressantes et que nous devons résoudre [ces problèmes] d'ici demain", a ajouté le Mexicain. "Nous semblons avoir un peu de mal avec l'arrière de la voiture, surtout en EL2, donc il y a beaucoup de choses à analyser. J'espère que nous pourrons trouver les meilleurs réglages possibles, car nous savons que les qualifications sont très importantes."

"Nous nous attendions à ce que la Ferrari soit très forte ici. Nous sommes juste trop loin, alors j'espère que demain nous pourrons réduire un peu plus l'écart. Mais c'est un vrai défi. Sur la distance de course, ça a l'air d'aller, mais ça ne compte pas beaucoup ici. Nous devons trouver l'équilibre pour être rapides sur un tour."

Lire aussi : Ailerons flexibles : Wolff ne voit pas Red Bull être fortement ralenti

Avec Erwin Jaeggi et Filip Cleeren