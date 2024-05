Verstappen : Red Bull "sérieusement loin du rythme" à Imola

Journée compliquée pour Max Verstappen à Imola. Le triple Champion du monde n'a jamais pointé dans le tiercé de tête lors des deux séances d'essais libres du Grand Prix d'Émilie-Romagne. Cinquième des EL1 puis septième des EL2, à 0"250 et 0"517 de Charles Leclerc, il a aussi et surtout été vu à plusieurs reprises en grande délicatesse avec sa monoplace. Et, lors des deux séances, il en a même été quitte pour un passage par le bac à gravier.

À l'issue du roulage, le Néerlandais n'a pas caché avoir vécu "une journée difficile" au volant, confirmant les soucis d'équilibre et d'adhérence rencontrés à bord de la RB20. Cette dernière dispose pourtant de plusieurs évolutions mais, malgré un circuit très différent, les ennuis perçus à Miami ont tendance à se reproduire avec un constat sans appel : "Aujourd'hui nous étions sérieusement loin du rythme et nous devons y remédier".

"J'ai eu du mal à trouver un bon équilibre et je ne me sentais pas vraiment à l'aise dans la voiture, ça bougeait beaucoup", décrit Max Verstappen. "C'est très facile de perdre la voiture. Il y a donc certaines choses sur lesquelles nous devons nous pencher parce qu'aujourd'hui, oui, c'est clairement mauvais, on n'est pas à l'aise. Le long relais était également très mauvais. Donc oui, il y a des choses que nous devons améliorer si nous voulons être compétitifs demain."

Le week-end italien ne démarre donc pas de la meilleure des manières dans le clan Red Bull, avec un Sergio Pérez à chaque fois dans les mêmes chronos, mais l'espoir de redresser la situation demeure. "Je suppose que ça ne peut pas être pire qu'aujourd'hui", avance Max Verstappen. "On va réfléchir à ce que l'on peut faire de mieux demain. Mais on dirait bien que les autres ont fait un pas en avant. Et de notre côté, c'est tout simplement une mauvaise journée."

Un vendredi qui a aussi été ponctué d'un petit incident en piste avec Lewis Hamilton, dans le trafic des EL2, que le pilote Red Bull a déploré sans non plus s'attarder sur le sujet : "Ce n'est pas la première fois, et on essaie toujours de rester calme. Mais oui, c'est encore arrivé. D'un autre côté, je ne veux pas trop en parler parce que ce n'est pas notre problème."