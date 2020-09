Verstappen : "Stupide" de n'avoir qu'une séance d'essais à Imola

La pandémie de COVID-19 ayant chamboulé le calendrier de la F1, la discipline a annoncé le retour sur certaines pistes historiques. Ce sera notamment le cas d'Imola, qui a accueilli le grand cirque pour la dernière fois en 2006, à l'occasion du dernier Grand Prix de Saint-Marin.

En 2020, il s'agira du GP d'Émilie-Romagne et de la 13e manche d'un programme remanié et centré sur l'Europe. L'annonce du retour de la piste s'est accompagnée d'une information : le week-end se déroulera sur deux jours, afin de faire face au voyage à faire entre le Portugal et l'Italie, et la journée de samedi comportera ainsi une seule séance d'essais libres, d'une heure et trente minutes, avant les traditionnelles qualifications dans l'après-midi et la course dimanche.

Un programme qui ne plaît pas vraiment à Max Verstappen, qui estime que ce n'est pas une bonne chose pour la Formule 1 que le retour à Imola, circuit qui n'a pas été utilisé depuis longtemps et sur lequel un seul pilote actuel a couru au volant d'une monoplace du championnat (Kimi Räikkönen), ne soit le théâtre que d'une seule séance d'essais libres.

"Si nous avions ça sur une piste que nous connaissons et sur laquelle nous pilotons avec les voitures que nous avons de nos jours, je pense que ça ne serait pas un problème. En fin de compte, c'est la même chose pour tout le monde, donc il n'y a aucun problème là-dessus, mais je pense que ce n'est pas vraiment une bonne chose."

"Donnez-nous deux séances afin de régler certaines choses, juste pour nous assurer que tout fonctionne bien, au lieu d'une seule. Le format sur deux jours, je m'en moque, mais alors donnez-nous deux séances d'essais libres. Ce serait même encore mieux de faire deux séances d'une heure qu'une seule d'une heure et demie. Je pense que c'est un peu stupide."

Quand il lui est demandé s'il est tout de même excité à l'idée de courir à Imola, il répond : "Je suis très excité d'aller y courir. Je pense juste que la manière de faire est un peu mauvaise. C'est dommage. C'est un super circuit."

Pour son équipier Alex Albon, cela aurait eu plus de sens de réduire le nombre de journées lors d'un GP organisé sur un circuit accueillant plusieurs courses, tel que Silverstone. "Selon moi, ça aurait eu un peu plus de sens de faire une épreuve sur deux jours sur une piste comme [Silverstone] où nous faisons deux GP consécutifs. Nous n'avons pas vraiment besoin de faire trois jours sur le même circuit. Ça serait mieux. Je pense que ce serait une bonne idée de tester ça maintenant, et de nous donner trois jours à Imola."

Enfin, pour le pilote Ferrari Sebastian Vettel, ce changement sera "excitant", mais les équipes seront sous pression pour perfectionner les réglages des voitures. "J'imagine que nous aurons le même temps pour nous mettre dans le rythme, et aborder les qualifs. Ça devrait être excitant."

"Je ne sais pas combien de pneus nous aurons ou de quel type. Il sera probablement plus important d'avoir juste assez de temps en piste pour nous y habituer. [Il y aura] moins de temps pour régler la voiture, mais de nos jours de toute façon nous savons dans quelle zone la voiture doit se trouver. Si quelque chose ne va pas, normalement vous avez une possibilité [de corriger ça] le soir, ça ne sera pas le cas ici. Mais le reste sera similaire."