Formule 1 GP de Mexico
Verstappen taquine Ricciardo en évoquant les 24 Heures du Mans
L'ancien coéquipier de Max Verstappen chez Red Bull a cité le Néerlandais dans son équipage de rêve pour participer un jour aux 24 Heures du Mans.
Ewan Gale Ronald Vording
Publié: 4 nov. 2026, 08:00
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Photo de : Simon Galloway / Motorsport Images
Max Verstappen a plaisanté en déclarant que son ancien coéquipier chez Red Bull, Daniel Ricciardo, était "un gars intelligent" pour l'avoir choisi dans le cadre d'un éventuel équipage de trois pilotes aux 24 Heures du Mans.
Depuis son deuxième départ de la Formule 1, après avoir couru pour VCARB, l'équipe sœur de Red Bull, en 2024, Ricciardo n'a participé à aucun autre championnat.
Toutefois, lors de son passage dans le podcast Beyond the Grid, le pilote australien a reconnu qu'il pourrait être tenté de participer aux 24 Heures du Mans, sur le circuit de la Sarthe. Il a notamment cité Verstappen et un autre de ses anciens coéquipiers chez Red Bull, Sebastian Vettel, parmi les membres de son équipage de rêve.
"Je ne veux pas lui mettre la pression, mais évidemment, Max est un nom qui figurerait en haut de ma liste", a répondu Ricciardo lorsqu'on lui a demandé avec qui il aimerait faire équipe.
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"Nous en avions parlé chez Red Bull, en 2018, en évoquant les différentes possibilités. J'essayais de prendre ma revanche sur l'équipe à la fin de ma carrière, alors c'est peut-être une façon de donner au public ce qu'il veut."
Verstappen a déjà évoqué son envie de participer un jour aux 24 Heures du Mans. Le Néerlandais a d'ailleurs concilié ses ambitions en F1 avec plusieurs expériences en GT, en prenant notamment part aux 24 Heures du Nürburgring cette année, ainsi qu'à la finale du GT World Challenge à Portimão.
Interrogé sur les propos de Ricciardo avant le Grand Prix de Mexico de ce week-end, Verstappen a répondu : "C'est un gars intelligent de me choisir dans la voiture !"
Max Verstappen (Red Bull)
Photo de: Mark Thompson / Getty Images
"Mais nous verrons. Cela dépend de beaucoup de choses. De mon côté aussi, si je veux le faire, je veux le faire correctement, avec une véritable préparation."
"Pour le moment, je ne peux pas. Je n'ai pas le temps libre nécessaire pour me consacrer à un projet au Mans, avec toutes les autres activités que j'ai également en dehors de la Formule 1."
La suggestion de Ricciardo constitue la première fois que l'Australien exprime publiquement son envie de reprendre le volant d'une voiture de course. Verstappen a toutefois révélé que cette possibilité n'était "pas nouvelle pour lui", puisqu'il en avait déjà discuté avec son ancien coéquipier.
"Oui, nous en avons parlé", a confirmé le quadruple champion du monde. "Mais je pense que, de son côté comme du mien, nous ne sommes pas du genre à devoir tout partager en permanence. Nous discutons de beaucoup de choses en privé."
"Je pense qu'il l'a dit lui-même : il ne se voit pas revenir pour disputer une saison complète, mais des participations ponctuelles peuvent l'intéresser. Pourquoi pas ? Mais encore une fois, je pense que si nous faisons quelque chose comme ça, il sera d'accord avec moi sur le fait qu'il faut le faire sérieusement. Il faut avoir une chance de gagner."
"Pour avoir une chance de gagner face à des pilotes qui disputent le championnat toute l'année, il faut être très bien préparé. Il faut simplement trouver le bon moment."
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