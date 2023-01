Verstappen : "Une voiture ne peut pas être rapide avec du sous-virage"

Charger le lecteur audio

Il était difficile, pour ne pas dire impossible, de prédire que Max Verstappen allait écraser la saison 2022 de Formule 1 à l'issue de la troisième course de l'année, lorsque le Néerlandais n'avait vu l'arrivée qu'une seule fois et accusait 46 points de retard sur le leader Charles Leclerc. Pourtant, le pilote Red Bull est bien parvenu à combler ce déficit et à creuser un écart encore plus important : 146 unités au terme de la saison.

L'évolution de la gestion du sous-virage de la RB18 explique ce renversement de situation. Les Red Bull ont disputé les premiers Grands Prix de 2022 en étant au-dessus du poids minimum, fixé à 798 kg, il était donc impossible pour l'équipe autrichienne d'ajouter du lest pour contrebalancer les problèmes de sous-virage sur le train avant provoqué par les nouvelles roues 18 pouces de Pirelli. Ce n'est que lors des mois suivants, lorsque le poids minimum a été atteint puis dépassé, facilitant ainsi l'ajout et l'emplacement du lest, que le sous-virage de la monoplace a disparu.

Dans un entretien exclusif accordé à Motorsport.com, Max Verstappen a révélé que le changement du comportement de la RB18 en 2022 lui avait permis de gagner en compétitivité, le Néerlandais n'ayant que peu d'affection pour le sous-virage.

"C'était seulement lié au poids de la voiture", a expliqué le double Champion du monde au sujet de ses problèmes avec le sous-virage en 2022. "Le fait d'être vraiment au-dessus du poids [minimum] créait du sous-virage avec l'équilibre et une fois que nous avons commencé à nous débarrasser [des kilos en trop], [la voiture] a recommencé à être plus agile. Pas seulement nerveuse, mais plus agile. Nous pouvions vraiment exploiter le train avant."

"Au final, c'est aussi comme ça que l'on pilote vraiment une voiture rapide. Une voiture ne peut pas être rapide avec du sous-virage. C'est impossible, surtout avec les pneus que nous avions cette année, qui étaient un peu plus limités avec du sous-virage. Vous ne pouvez pas avoir une voiture comme ça."

Le sous-virage n'a toutefois pas été un trop grand problème pour Verstappen puisqu'il a remporté six des onze premières courses de la saison 2022, plus que n'importe quel autre pilote. Interrogé sur son adaptation afin de contourner les problèmes de sous-virage du début d'année, l'intéressé a répondu : "Pour être honnête, le plus gros est venu [de la réduction] du poids, mais aussi des évolutions que nous avons apportées à la voiture. [Il s'agissait] d'essayer d'apprendre les pneus, d'essayer de vraiment comprendre comment nous pouvions mieux les préserver, ce qui n'a bien sûr pas été la chose la plus simple."

Avec Alex Kalinauckas