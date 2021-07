Vettel, Räikkönen et Russell convoqués chez les commissaires

Alors que Kimi Räikkönen était à la lutte avec George Russell pour la onzième place, Sebastian Vettel a tenté d'en profiter et a attaqué son ancien équipier à la sortie du virage 4 et dans le virage 5. Cependant, les deux hommes sont allés au contact à haute vitesse, envoyant les deux monoplaces en tête-à-queue dans les graviers puis l'herbe, heureusement sans contact avec les rails qui délimitent le dégagement.

Indemnes, les deux hommes ont été convoqués par les commissaires du Grand Prix d'Autriche pour clarifier l'incident et rechercher une éventuelle responsabilité. Petit indice sur l'orientation des débats : la convocation des deux pilotes indique "collision causée de façon présumée par la voiture 7 à 16h26".

Il est à noter que les deux Champions du monde ne sont pas les seuls pilotes convoqués puisque Russell va devoir s'y rendre également. Le pilote Williams est soupçonné d'avoir bougé dans une zone de freinage, a priori dans sa lutte contre Fernando Alonso pour la dixième place.

Et plus encore, un total de huit pilotes devront aussi s'expliquer pour n'avoir peut-être pas suffisamment ralenti sous les drapeaux jaunes causés par la sortie de Vettel et Räikkönen, à savoir : Carlos Sainz, Sergio Pérez, Daniel Ricciardo, Charles Leclerc, Pierre Gasly, Antonio Giovinazzi, Nicholas Latifi et Nikita Mazepin.

Classement provisoire du Grand Prix d'Autriche 2021