Vettel espère que Verstappen atteindra les 16 victoires

Max Verstappen a remporté sa 14e victoire du Championnat du monde 2022 de Formule 1 à Mexico le week-end dernier, et il lui reste encore deux occasions d'augmenter ce total sur les 22 Grands Prix que compte la saison. C'est un nouveau record en valeur absolue, puisqu'au maximum, jusqu'ici, Michael Schumacher avait remporté 13 victoires en 18 courses en 2004, et Sebastian Vettel avait égalé ce total en 19 départs en 2013.

Le pilote Aston Martin a insisté sur le fait qu'il ne regrette pas d'avoir perdu le record qu'il partageait avec son ami et mentor Schumacher. Et il s'attend désormais à ce que Verstappen place la barre encore plus haut.

"Non, je veux dire, à chaque fois, c'est un peu différent", a-t-il déclaré lorsque la question lui a été posée. "Je pense que c'est génial pour l'équipe. Je connais encore certaines personnes là-bas, donc je suis vraiment heureux pour eux et pour Max. Bien joué. Je pense qu'il réalise une saison d'enfer, alors j'espère qu'il en aura 16 à la fin de l'année ! Tout autre chose sera une déception, non ?"

Si Verstappen venait à signer 16 victoires sur les 22 Grands Prix de la saison 2022, il atteindrait un pourcentage de succès de 72,73 sur l'année, ce qui serait mieux que Schumacher en 2004 (72,22%) et que Vettel en 2013 (68,42%). Toutefois, cela resterait en dessous du meilleur ratio dans le domaine, toujours la propriété d'Alberto Ascari depuis 1952 (75% avec six victoires en huit courses).

Bien placé pour le savoir, lui qui a connu la première période des titres remportés par Red Bull en F1 entre 2010 et 2013, Vettel a affirmé que le maintien d'un tel niveau de performance n'était pas un exercice aussi aussi facile qu'il n'y paraît de l'extérieur.

"Non, ça ne l'est pas", a-t-il assuré. "Mais évidemment, je pense qu'ils avaient une dynamique par rapport à l'année dernière, la voiture cette année est incroyable. Ils ont gagné des courses même quand ils étaient plus lourds que tout le monde. Je pense que désormais, ils ont probablement éliminé le poids. Donc la voiture est prête, mais Max fait aussi un travail incroyable."