Vettel suspecte un retrait du drapeau jaune "parce que Max arrivait"

La fin de la séance de qualifications du Grand Prix du Qatar a été marquée par la confusion. La perte de son aileron puis la crevaison de Pierre Gasly dans les derniers virages du tracé de Losail ont entraîné dans un premier temps l'apparition de drapeaux jaunes via les écrans de contrôle puis quelques instants plus tard leur retrait. Alors que la voiture du Français, au ralenti, était toujours présente sur la piste, les drapeaux jaunes sont réapparus avant d'être désactivés à nouveau.

Durant cette séquence, la plupart des pilotes se trouvant dans le dernier secteur ou en approche, hormis Lewis Hamilton qui avait terminé sa dernière tentative, synonyme de pole. Parmi eux, Max Verstappen, qui a rencontré dans son accélération vers la ligne d'arrivée un double drapeau jaune physique agité par les commissaires de piste sur la gauche, peu après le panneau DRS. Le Néerlandais, soupçonné de ne pas avoir les avoir respectés, est convoqué ce dimanche à 13h, heure locale, pour se justifier, avec le risque d'une pénalité de trois positions sur la grille.

Alors que récemment, la direction de course avait adopté une position a priori ferme et binaire sur la question des doubles drapeaux jaunes, la fin de séance a semble-t-il été marquée par une certaine hésitation. Sebastian Vettel, qui a dû ralentir en raison des drapeaux et avorter sa tentative, a sa petite idée concernant le retrait des drapeaux jaunes malgré la présence de débris et d'une voiture au ralenti sur la piste.

Interrogé après la séance, il s'est d'abord félicité du niveau de performance affiché en Q2, avant d'évoquer la situation de son ultime tour. "Je suis plutôt content. Nous avons battu une Red Bull, une Ferrari et une McLaren, donc je pense que nous pouvons en être heureux. C'est un peu dommage parce que j'ai eu le drapeau jaune dans le dernier secteur et ensuite le drapeau jaune a été retiré parce que Max arrivait, je suppose."

"J'ai évidemment eu beaucoup de morceaux sur la piste dans le virage 15 après que l'AlphaTauri soit sortie large, et... Je ne sais pas, je pense que j'aurais fait un temps très proche de celui que j'ai fait en Q2, [mais] peut-être pas assez pour la P9. Mais c'est un peu dommage de ne pas pouvoir terminer votre tour de qualifications et d'avoir à lever le pied."

"Je ne sais pas s'il s'agissait d'un drapeau jaune simple ou d'un double jaune, mais s'il y a une voiture à l'arrêt sur la piste, alors il devrait s'agir d'un double [drapeau] jaune ; et les doubles drapeaux jaunes veulent dire 'avorter le tour' donc j'ai levé le pied. Peut-être que j'étais le seul."

S'il ne semble pas avoir été le seul, puisque l'Alpine de Fernando Alonso a franchi la ligne d'arrivée au ralenti également, plusieurs autres pilotes font l'objet d'une enquête pour non respect d'un drapeau jaune simple, à l'image de Carlos Sainz et Valtteri Bottas.

En tout cas, l'Allemand juge qu'il aurait été difficile pour lui de faire "un immense bond en avant" s'il avait terminé son tour.