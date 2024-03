Vibrations suspectes pour Russell à Djeddah, Pirelli mène l'enquête

Samedi dernier s'est déroulée la deuxième manche du Championnat du monde 2024 de Formule 1, sur le circuit de Djeddah en Arabie saoudite. Une épreuve peu concluante pour les Mercedes, notamment pour George Russell terminant la course au sixième rang, après avoir considérablement ralenti lors du dernier tour.

Le Britannique a passé une grande partie de la course derrière l'Aston Martin de Fernando Alonso, sans pouvoir la dépasser. Il se situait à environ 1,5 seconde de l'Espagnol pendant la majorité des 50 tours du circuit, et à près de quatre secondes devant le jeune Oliver Bearman, au volant de la Ferrari de Carlos Sainz pour le week-end.

Cependant, lors du dernier tour, Russell a ressenti une vibration à l'avant de sa monoplace. Il a donc immédiatement informé ses ingénieurs, leur demandant de regarder la pression des pneus, pensant avoir une crevaison au pneu avant droit.

Andrew Shovlin, directeur de l'ingénierie en course de Mercedes, s'est exprimé dans le débriefing d'après-course de l'écurie sur cette possible crevaison : "Il a dit à la radio, comme vous l'avez entendu, qu'il avait une crevaison à l'avant-droit. Il était donc inquiet, il avait ressenti une soudaine vibration. Il craignait que ce soit le pneu qui perdait de l'air et qui était sur le point de lâcher."

George Russell a levé le pied en fin de Grand Prix d'Arabie saoudite, par crainte d'une crevaison. Photo de: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Mais il nous a suffi de regarder nos données pour voir que le pneu était en bon état. Nous pouvons voir en direct la pression des quatre pneus. Nous repérons donc normalement une crevaison avant même que le pilote ne la voie. […] Nous l'avons donc rassuré en lui disant que tout allait bien."

Les données de la voiture n'indiquaient rien d'anormal et la baisse de rythme de Russell dans ce dernier tour semble donc s'expliquer par la volonté du Britannique de simplement ralentir par précaution : "Nous lui avons indiqué l'écart avec la voiture de derrière pour qu'il sache qu'il n'avait pas besoin d'attaquer, qu'il n'y avait personne à moins de quatre secondes et qu'il pouvait calmer le rythme pendant le reste du tour."

Une enquête laissée à Pirelli

Néanmoins, les explications concernant la cause de ces vibrations restent floues. Shovlin a insisté sur le fait que la voiture ne présentait aucun problème : "Comme je l'ai dit, tout semblait correct. Il y avait des données sur les vibrations, mais cela peut s'expliquer simplement par de la gomme qui se colle au pneu et qui peut le déséquilibrer."

L'expertise de Mercedes s'étendant simplement à la monoplace, la suite de l'enquête revient donc au fournisseur : "Quand nous avons récupéré la voiture, nous avons tout vérifié, tout semblait en ordre. Maintenant, pour le pneu, nous ne pouvons pas le vérifier parce qu'il appartient à Pirelli. Ils l'ont donc retiré pour analyse. Nous laisserons donc Pirelli mener leur enquête. Mais de notre côté, du point de vue de la voiture, il n'y a rien que nous puissions voir qui soit un problème."

Le bilan est négatif pour Mercedes au sortir de ce deuxième Grand Prix, l'écurie n'ayant pas pu exploiter la monoplace au maximum. Avec un Lewis Hamilton qui a terminé neuvième après une stratégie décalée qui n'aura pas porté ses fruits, les Flèches d'Argent voient la troisième place au championnat constructeurs s'échapper, au profit de McLaren.