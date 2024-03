Mercedes a "un problème avec la physique", explique Wolff

En dépit d'un certain optimisme qui s'était lu au sortir des essais hivernaux, la W15 se montrant globalement moins rétive que sa devancière selon George Russell et Lewis Hamilton, Mercedes a démarré la saison 2024 de F1 en moins bonne position que l'an passé. L'écurie allemande compte en effet 26 points après les deux premières épreuves de la saison, contre 38 en 2023.

Plus inquiétant pour le constructeur allemand, les difficultés rencontrées à haute vitesse sur le tracé de Djeddah, avec la résurgence des rebonds dans certaines circonstances. Un problème qui reste à comprendre mais dont Toto Wolff estime que l'écurie a tout à fait les moyens de se dépêtrer, d'autant qu'il juge qu'elle se trouve tout de même dans une meilleure situation que lors des deux campagnes précédentes.

"J'ai changé d'état d'esprit", a-t-il déclaré. "Je ne pense pas que la pression supplémentaire qui pèse sur chacun d'entre nous améliore les choses. Je pense que nous avons un problème avec la physique. Ce n'est pas faute d'avoir essayé ou à cause de l'état d'esprit, de la motivation ou de l'énergie. Tout est là, et je peux voir l'effervescence qui règne au sein de l'organisation."

Lewis Hamilton n'a inscrit que huit points en deux courses.

"En tant que compétiteurs, lorsque nous avons de tels résultats, on peut se sentir découragés, mais on essaie de changer les choses en ayant la motivation nécessaire pour la semaine à venir. C'est pourquoi nous croyons que nous pouvons renverser la vapeur. Nous pensons que notre organisation peut y parvenir. Je suis sûr à 100 % que nous pouvons le faire."

L'espoir de Wolff repose en grande partie sur l'impression que l'écurie a davantage de compréhension et de prise sur son concept qu'auparavant : "Il y avait énormément d'inconnues l'année dernière. De là où nous avons commencé, nous nous sommes dit 'OK, c'est peut-être ça la raison', 'c'est peut-être ci' et 'c'est peut-être autre chose'. Et nous y avons remédié."

"Je peux voir sur nos capteurs ce dont nous avons besoin. Mais la voiture se comporte toujours d'une certaine manière dans une certaine plage de vitesse, où nos capteurs et la simulation disent que c'est là que nous devrions trouver de l'appui, et où nous n'en trouvons pas. Nous n'avons pas fait preuve d'un excès de confiance. C'est probablement l'inverse. Nous voyons toujours le verre à moitié vide. Et cette attitude demeure, mais c'est aussi l'attitude à adopter pour résoudre le problème."

L'Autrichien pense que les leçons tirées des problèmes rencontrés par l'équipe avec ses deux F1 précédentes seront à la base des réponses aux difficultés de la W15. "Cette fois, la confiance que j'ai dans le groupe est différente. À un certain moment, vous cochez simplement toutes les cases de l'inconnu, et là où nous en sommes aujourd'hui, la direction est assez claire."

"J'ai le sentiment que nous finirons par triompher [des difficultés]. Est-ce suffisant pour battre un Max [Verstappen] dans une Red Bull ? Non. Mais au moins, en ce qui concerne le fait de se mettre en position de lutter pour les podiums et d'être à ce niveau, je suis sûr à 100% que nous allons y arriver."

