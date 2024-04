Tsunoda et Ricciardo en bataille directe pour les derniers points

Le duo de l’équipe Visa Cash App RB est habitué à voir le management de Red Bull se répandre dans la presse au sujet de ses performances course après course, et aborde bien entendu le Grand Prix du Japon avec une certaine pression. Tandis que Sergio Pérez convainc chez Red Bull Racing avec de solides performances en ce début d’année, en témoigne encore sa seconde position sur la grille de départ à Suzuka, avec un retard de seulement 0"066 sur le poleman Max Verstappen, Yuki Tsunoda et Daniel Ricciardo sont ainsi contraints de tenter de briller l’un face à l’autre afin de se montrer à leur avantage.

Sur son circuit à domicile, le Japonais s’est de nouveau hissé dans en Q3, franchissant avec succès les deux premiers rounds éliminatoires, pour finalement signer le dixième chrono. Onzième en Q2, son équipier australien n’a pas obtenu son entrée dans le top 10 mais peut tout de même se satisfaire d’être positionné au onzième rang de la grille, laissant entrevoir la possibilité d’inscrire des points en course, ce dimanche.

Lire aussi : Formule 1 La grille de départ du GP du Japon F1 2024

Des points évidemment importants pour celui qui doit encore ouvrir son compteur 2024, mais aussi pour son équipe, qui n’a actuellement pu compter que sur les six unités inscrites par Tsunoda avec sa septième place à Melbourne.

"J'ai ressenti un peu de pression à l'approche de ce week-end après notre bonne performance en Australie, mais je dirais que c'est une bonne pression et je suis très heureux d'avoir pu me qualifier en Q3 devant ma famille, mes amis et mon public", se réjouit Tsunoda. "Les qualifications elles-mêmes n'ont pas été aussi faciles que nous l'espérions, mais dans l'ensemble, en tant qu'équipe, nous avons fait un travail fantastique."

"Je continue d'apprendre à optimiser la voiture et ses réglages pour en tirer le meilleur parti, et sans le soutien de tous, ingénieurs et mécaniciens, sur la piste et à l'usine, je n'aurais pas obtenu ce résultat et je leur en suis très reconnaissant. Daniel a également fait un excellent travail, ce qui signifie qu'il y a certainement un potentiel pour marquer des points, peut-être même plus d'un, alors nous ferons de notre mieux. La première étape est franchie, et la seconde est le top 10 en course demain, ce que je n'ai pas encore réalisé ici, mais nous allons tout mettre en œuvre pour essayer de faire une course parfaite !".

Ricciardo reste sur sa faim

Motivé lui aussi par son rang, Ricciardo espère que le rythme affiché en Essais Libres 3, lors desquels il a signé le 13e chrono, est annonciateur d’une capacité à lutter pour une arrivée dans la première moitié du plateau après les 53 tours de course.

"J'ai des sentiments mitigés aujourd'hui. Il y a un peu de frustration, mais c'est aussi encourageant d'être si proche de la Q3 après un début d'année délicat", admet celui qui ne peut s’empêcher de constater que sa propre position est quelque peu oubliée du fait du léger ascendant pris par son équipier. "Si l'on considère que je n'ai fait que quelques tours hier, dans des conditions humides, les qualifications d'aujourd'hui ont été une bonne séance car nous étions très proches d'entrer dans le top 10. J'ai fait quelques tours ce matin en EL3 et j'ai ensuite travaillé dur pour trouver ces quelques dixièmes pour les qualifications."

"Je suis content que nous soyons à peu près là, mais ce n'est pas Q3. C'est frustrant d'être éliminé pour un demi-dixième. Après la journée d'hier, nous voyons certainement quelques points positifs qui sont encourageants. Pour demain, le rythme de course est bon et je partirai du bon côté de la grille. Je pense vraiment que des points sont possibles, alors je vais essayer d'être dans le top 10 au premier et au 53e tour."