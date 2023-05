Vowles satisfait des trois dixièmes entre Albon et Sargeant

Les temps sont durs pour les rookies en Formule 1. Logan Sargeant fait partie des deux seuls pilotes à n'avoir toujours pas marqué le moindre point cette saison, aux côtés d'un autre débutant, Nyck de Vries.

Arrivé dans l'élite en provenance de la F2, Sargeant a pour l'heure encaissé un 6-0 face à son coéquipier Alexander Albon en qualifications, avec un écart moyen de quatre dixièmes – plus précisément 0"343 à Miami. En course également, Albon a constamment l'avantage : sur les 196 tours parcourus par les deux Williams, Sargeant n'était devant que pendant 11 d'entre eux, toujours à la faveur des arrêts au stand ou d'un pépin technique pour l'Anglo-Thaïlandais.

Pour couronner le tout, les accidents se sont multipliés avec des sorties de piste en qualifications à Djeddah et à Bakou, ainsi que des accrochages avec Nyck de Vries à Melbourne et avec Lance Stroll à Miami. Pour autant, le directeur d'équipe James Vowles ne s'inquiète pas des performances du jeune loup.

"Logan est là parce qu'il est rapide, et il peut réussir", indique Vowles à Motorsport.com. "Mais il faut qu'il commence par maîtriser les choses et piloter proprement. Lors des deux séances qualificatives à Bakou, il est passé en Q2. C'est régulier. Et c'est ce que nous recherchons."

"Ce que je lui ai déjà expliqué, c'est : 'Tu es suffisamment rapide. Utilise la Q2 pour prendre de l'expérience en doublant quasiment [le temps de piste par rapport à une simple Q1]'. Il va progresser lentement mais sûrement. Je ne m'attends pas à ce qu'il tienne le rythme d'Alex. Et il vient de faire une série de circuits où il n'était jamais allé auparavant. Mais même [à Miami], aussi déçu qu'il fût, il n'y avait que trois dixièmes entre Alex et lui. Il s'est juste trouvé que cela représentait sept voitures. Mais trois dixièmes, voilà comme ça devient serré."

Logan Sargeant (de dos) et James Vowles

Vowles n'en veut pas à Sargeant de s'être accroché avec Stroll au premier tour à Miami, estimant que cela lui a donné l'opportunité de mener une séance d'essais grandeur nature.

"Ce n'était qu'un incident de course", estime le Britannique. "Et tout ce qui s'est passé, c'est que l'Aston Martin s'est mise à côté et qu'il n'y avait pas assez de place. Mais ni l'un, ni l'autre n'a fait quelque chose de mal. Il l'a mal pris, c'est la meilleure manière de le dire, mais moi, pas du tout."

"Comme je le lui ai expliqué, donnez-moi un autre moment où l'on peut faire 50 tours en jouant avec la voiture, en apprenant et en ayant de l'air propre, tout seul. Il est rookie, il n'a que quelques courses d'expérience. Et cette opportunité est inestimable. Il en a profité."

"Si l'on regarde son rythme, il est au niveau, ou pas loin. Sa frustration est qu'il voulait une course propre, et il ne l'a pas eue. Mon point de vue alternatif est que le reste de la course a été positif."

Propos recueillis par Adam Cooper