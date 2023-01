Williams s'est concentré sur sa monoplace 2023 dès juillet

Charger le lecteur audio

Après avoir enfin décollé de la dernière place du championnat des constructeurs en 2021, Williams y a aussitôt fait son retour l'an passé, n'ayant manifestement pas bien négocié le virage de la nouvelle réglementation technique. Jadis en difficulté financière, la légendaire écurie britannique a été rachetée par Dorilton Capital à l'été 2020, mais les ressources budgétaires supplémentaires mettent un certain temps à faire sentir leur impact.

Au moment d'apporter une évolution majeure à sa FW44, début juillet au Grand Prix de Grande-Bretagne (du moins pour Alexander Albon, car Nicholas Latifi n'allait en bénéficier que deux courses plus tard), Williams n'avait encore marqué que trois points quand toutes les autres écuries avaient déjà atteint ou dépassé les 15 unités au compteur. Bien que les nouvelles pièces aient donné satisfaction, la décision a donc été prise de consacrer toutes les ressources au développement de la monoplace suivante.

"Quand on voit que peu après, l'écart avec la neuvième et la huitième place est trop grand, cela n'a pas de sens de consacrer des efforts à la voiture de cette année", a expliqué fin 2022 Jost Capito, alors PDG de l'écurie, qui a depuis lors quitté cette dernière. "On resterait dixième et on manquerait l'opportunité de consacrer ces efforts à la voiture de l'an prochain. Alors quand nous avons vu que nous allions être dixièmes, peu importe l'écart, il fallait consacrer tous les efforts à la voiture de l'an prochain. C'est ce que nous avons fait peu après la grosse évolution à Silverstone."

Jost Capito, désormais ancien PDG de Williams Racing

Le contexte est désormais très favorable à un bond en avant dans la hiérarchie pour Williams qui, en vertu de sa dernière place au championnat fin juin, a disposé de plus de tests en soufflerie et en CFD que toutes les autres écuries lors des six derniers mois de l'année. C'est encore le cas pour les six premiers mois de 2023.

D'après Capito, Williams doit "faire un pas en avant" en 2023 après avoir réparti ses ressources ainsi, "sinon il y a vraiment quelque chose qui cloche". Il a ajouté : "Nous ne sommes toujours pas au niveau des autres. C'est pourquoi il est vraiment nécessaire de réfléchir sur le long terme jusqu'à ce que ce soit équilibré. Vous dites : 'Oh, maintenant vous avez tous autant d'argent, alors vous devriez tous être au même niveau' – non, les équipes ont abordé le plafond budgétaire avec des niveaux différents. Avant le plafond budgétaire, Williams n'a quasiment rien eu à investir pendant des années, alors ils se sont fait distancer. Maintenant, rattraper ce retard avec la même somme que tout le monde, ça ne se fait pas juste en dépensant de l'argent."

Rappelons que Capito n'est pas le seul dirigeant de Williams Racing à avoir quitté le navire, puisque c'est également le cas de François-Xavier Demaison, directeur technique. La restructuration de l'écurie demeure en cours.

Propos recueillis par Luke Smith