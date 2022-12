Deux dirigeants de Williams quittent l'écurie

Charger le lecteur audio

Chez Williams, la saison 2023 de Formule 1 se fera sans Jost Capito et François-Xavier Demaison. Les deux dirigeants, le premier PDG et directeur d'équipe et le second directeur technique, ont en effet quitté Grove à l'issue de la saison 2022, comme l'a révélé un communiqué de l'écurie ce lundi 12 décembre.

"Ce fut un immense privilège de diriger Williams Racing au cours des deux dernières saisons et de poser les bases du redressement de cette grande équipe", a commenté Capito. "J'ai hâte d'observer l'équipe alors qu'elle continue d'avancer vers de futurs succès."

En grande difficulté depuis plusieurs saisons, Williams a entamé une restructuration en 2020, à la suite du rachat des parts de la famille Williams par Dorilton Capital. Jost Capito, ancien responsable de la compétition de Volkswagen, avait alors été recruté pour diriger l'écurie. Quelques mois plus tard, François-Xavier Demaison, lui aussi passé par le constructeur allemand, avait été engagé pour prendre en main le département technique.

Pour la seconde saison de Williams dans l'ère Dorilton, en 2022, l'équipe a montré un meilleur visage que lors des campagnes précédentes sans pour autant s'imposer dans la lutte en milieu de grille. Alexander Albon, Nicholas Latifi et Nyck de Vries ont accumulé huit points, ce qui s'est traduit par la dixième et dernière position au championnat constructeurs à 27 points d'AlphaTauri, le rival le plus proche.

Matthew Savage, président du conseil d'administration de Dorilton Capital, a ajouté : "Nous tenons à remercier Jost pour son travail acharné et son dévouement alors que nous nous sommes lancés dans un processus de transformation majeur pour faire revivre Williams Racing. Nous sommes reconnaissants envers Jost d'avoir reporté sa retraite afin de relever ce défi. Désormais, il va passer les commandes pour la prochaine étape de ce processus. Nous tenons également à remercier FX pour sa contribution et lui souhaitons le meilleur pour son avenir."

Dans son communiqué, Williams a indiqué que les noms des nouveaux directeur d'équipe et directeur technique seraient annoncés "en temps voulu". Et Capito n'est pas le seul directeur à s'en aller cette année. Il y a quelques jours, Mattia Binotto a démissionné de son poste de directeur de la Scuderia Ferrari après une saison décevante pour le Cheval cabré.