Williams veut que Latifi fasse confiance à son instinct

Avec le départ de George Russell à destination de Mercedes, Williams se retrouve sans leader établi parmi ses pilotes en 2022. Désormais associé à Alexander Albon, Nicholas Latifi peut-il assumer ce rôle ? Les performances du Canadien se sont progressivement améliorées au fil d'une saison 2021 où il a même marqué sept points, même si elles n'ont pas atteint celles de son chef de file.

Avec son approche studieuse et son esprit analytique, Latifi peut réussir s'il parvient à se libérer mentalement lorsqu'il est en piste, estime Dave Robson, directeur de la performance chez Williams. "Je pense que cette année a été un peu plus en dents de scie que nous ne l'espérions", confie Robson. "Nous avons un peu rebondi entre les qualifications et le rythme de course, mais il a quand même un grand talent de pilotage ainsi que pour comprendre et expliquer les problèmes."

"Bien sûr, [2022] représente une énorme remise à zéro. Les voitures sont complètement différentes, il y a aussi un nouveau coéquipier, je pense donc qu'il a une opportunité de vraiment briller. Je pense qu'il reste possible qu'il le fasse. Il a ce qu'il faut, mais il doit peut-être faire un peu plus confiance à son instinct. Peut-être qu'il suranalyse toujours, ce qui joue éventuellement un rôle dans ce problème qui va et vient. Il a bel et bien tendance à trop réfléchir, et il est presque trop intelligent pour piloter avec seulement son instinct. Mais – et c'est crucial – il a bel et bien cet instinct."

Robson estime par ailleurs que disposer d'une monoplace plus compétitive pourrait donner un coup de fouet à la confiance de Latifi. "Il en est capable, mais je pense que c'est comme savoir qui arrive en premier entre la poule et l'œuf", philosophe-t-il. "Que la voiture soit un peu plus rapide lui permet de se détendre un peu, surtout au début des qualifications. Il peut commencer à faire confiance à son instinct, à piloter comme il en est capable et comme le font la plupart des pilotes. Il peut entrer dans ce cercle vertueux et faire du bon travail, certainement."

Reste à savoir, s'il applique ces conseils, quelle sera la pointe de vitesse d'un pilote qui n'a signé que trois pole positions depuis le début de sa carrière en sport automobile : c'était en British F3, avec un plateau de huit voitures seulement, puis en 2018 dans l'obscur championnat de Fórmula México.

Propos recueillis par Alex Kalinauckas