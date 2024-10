Williams avec une livrée spéciale à Mexico et São Paulo

Williams va se présenter pour les Grands Prix de Mexico et de São Paulo avec une livrée spéciale, affichant sur le capot moteur les couleurs de Mercado Libre, sponsor personnel de Franco Colapinto arrivé chez Williams en tant que "partenaire officiel" en même temps que l'Argentin, tout en rappelant, grâce au jaune, certaines décorations de l'écurie des années 1980-1990.

Censée célébrer "la passion commune pour la vitesse et l'innovation" de Williams et de Mercado Libre (une entreprise argentine spécialisée dans le commerce en ligne) pendant la mini-tournée en Amérique Latine/du Sud, cette livrée fait évidemment office de clin d'œil au jaune qui a longtemps été présent sur les monoplaces du constructeur de Grove entre 1983 et 1993, période durant laquelle l'équipe a conquis quatre titres constructeurs (1986, 1987, 1992 et 1993) et trois titres pilotes (1987 avec Nelson Piquet, 1992 avec Nigel Mansell et 1993 avec Alain Prost).

Les combinaisons des pilotes verront également l'arrivée de touches de jaune.

Les Williams FW11B de 1997, avec Nelson Piquet devant Nigel Mansell à Monza. Photo de: Sutton Images

"Williams Racing et Mercado Libre sont deux marques synonymes de vitesse, de confiance et d'innovation, et ce capot moteur accrocheur est le moyen idéal de célébrer notre partenariat", a déclaré le directeur commercial de l'écurie britannique, James Bower. "Les livrées jaunes occupent une place particulière dans l'histoire de Williams et il est formidable de voir cette couleur revenir sur nos voitures avec l'une des principales entreprises technologiques d'Amérique latine."

Il est à noter que ce ne sera pas la seule référence au passé du côté de Williams pour l'épreuve du Mexique puisque Colapinto arborera un casque spécial aux couleurs du dernier grand pilote argentin de Formule 1, Carlos Reutemann, vainqueur de 12 GP en discipline reine et qui avait failli être titré en 1981, époque où il roulait au sein de l'équipe créée par Frank Williams.