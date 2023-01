Williams avait prévu que Sargeant rempile en Formule 2

Charger le lecteur audio

À 22 ans, Logan Sargeant va faire ses débuts en Formule 1 au sein de l'écurie Williams, après avoir passé seulement une saison à l'échelon inférieur. Convaincant en FIA F3, au point d'être recruté dans le programme de jeunes pilotes de la structure de Grove, Sargeant était pourtant censé passer deux ans en Formule 2, suivant le schéma classique "une année pour apprendre, une année pour gagner".

Il n'en a rien été : régulier dans les points en début de campagne, le jeune Américain a enchaîné les prestations de premier choix en Course Principale au début de l'été. Deuxième à Bakou, vainqueur à Silverstone et au Red Bull Ring… Ces performances ne sont pas passées inaperçues chez Williams. Nicholas Latifi ne donnant pas satisfaction et l'intérêt manifesté pour Oscar Piastri n'étant pas réciproque, l'écurie a décidé de titulariser son poulain dès 2023.

"Nous avions un plan sur deux ans avec Logan en F2", confie Sven Smeets, directeur sportif, à Motorsport.com. "Je pense que tout le monde commence comme ça. Quand la saison a débuté, très vite – et surtout à Silverstone et lors des courses suivantes – nous avons commencé à voir un tel potentiel qu'il n'était pas forcément nécessaire qu'il fasse deux saisons en F2. Nous ne lui avons pas dit 'il faut que tu gagnes la F2' ou 'il faut que tu sois deuxième', c'étaient juste sa progression en F2, la vitesse pure qu'il a montrée sur un tour, et son gain en maturité."

"C'était aussi lié à sa progression ici lors des séances de simulateur, lors des camps d'entraînement que nous organisons pour [les pilotes], lors de la formation aux médias. Tout cela commençait à aller dans une telle direction qu'à l'été, nous l'avons vu devenir l'un de nos candidats."

Sven Smeets (à droite) aux côtés de Jost Capito quand ce dernier était le PDG de Williams

Sargeant fera partie des trois rookies sur la grille de départ cette année avec Piastri et un Nyck de Vries qui fait presque office de vétéran par rapport à ces deux jeunes loups. S'ils prendront leurs marques à Bahreïn, ils n'auront ensuite pas la tâche facile sur des pistes urbaines ou semi-urbaines parfois impitoyables.

"Il n'y a pas vraiment droit à l'erreur sur les circuits qui lancent [la saison] : l'Arabie saoudite, l'Australie…" souligne Smeets. "Pour qu'il apprenne les limites d'une Formule 1, il y a trois jours d'essais, dont un et demi pour lui, puis on passe direct en course. On ne peut pas décider de faire quelques milliers de kilomètres pour voir quelle est la limite avec ces voitures. Nous savons que cela fera partie de cet apprentissage."

Smeets n'attend en tout cas pas de Sargeant qu'il batte son coéquipier Alexander Albon. Ce dernier aborde sa quatrième saison en Formule 1 et a outrageusement dominé Latifi l'an passé.

"Si la voiture est au niveau souhaité, bien sûr la première chose sera de concurrencer son coéquipier. Si l'on est en position de se battre pour les points, encore mieux. Mais nous ne pouvons pas simplement lui dire qu'il doit battre Alex à Bahreïn. Je ne trouverais pas ça très juste pour lui. Mais c'est l'objectif : progresser et utiliser cette saison pour apprendre et ensuite être au maximum en 2024", conclut le Belge.

Propos recueillis par Luke Smith