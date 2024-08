Williams : Avoir Sainz aux côtés d'Albon risque d'être "intimidant"

Williams prévoit que l'arrivée de Carlos Sainz pour 2025 augmentera la difficulté de prendre des décisions sur le muret des stands la saison prochaine, avec deux voitures plus proches l'une de l'autre, selon Dave Robson, responsable de la performance.

Au cours des dernières saisons, Williams pouvait de fait ne compter que sur une voiture de pointe - George Russell, puis Alex Albon -, tandis que la deuxième monoplace était régulièrement reléguée plus loin dans la hiérarchie. Ainsi, les deux voitures ne se sont pas retrouvées souvent en confrontation sur la piste, puisque des pilotes comme Nicholas Latifi et Logan Sargeant ont principalement évolué en queue de peloton.

Robson estime ainsi que l'arrivée de Sainz rappellera ses premières années chez Williams, lorsque l'équipe disposait de Felipe Massa et Valtteri Bottas, qui se battaient régulièrement pour les points et les podiums. Le technicien britannique avoue que cette perspective peut être "intimidante", et qu'il s'attend à ce que Sainz soit exigeant envers l'équipe.

"Je pense qu'il y a deux ou trois choses qui vont être un peu intimidantes pour nous en tant qu'équipe d'ingénieurs", a déclaré Robson. "Il ne fait aucun doute qu'il s'agit d'une excellente nouvelle pour nous et d'une véritable déclaration d'intention qui va certainement améliorer les choses. Je ne connais pas vraiment [Sainz] en tant que personne, mais je sais qu'il a la réputation de pousser tout le monde très fort pour tirer le maximum de la voiture."

"Il sera donc exigeant, j'en suis sûr, ce dont nous avons besoin, mais en même temps, je sais, d'après mes débuts chez Williams, lorsque nous avions Felipe et Valtteri, ou avant cela chez McLaren, que lorsque vous avez deux pilotes qui se poussent l'un l'autre et qui se battent pour les positions qui rapportent le plus de points, cela devient beaucoup plus difficile."

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

"C'est [une problématique plus difficile] vu du muret des stands quand vous avez deux voitures qui se battent directement l'une contre l'autre. Il n'y a aucune raison de penser que cela mal finir, certainement pas. Cela finira par être positif, mais ce sera certainement différent de ce à quoi nous nous sommes habitués."

Robson a ajouté que Williams souhaitait utiliser l'année 2025 comme année de construction pour améliorer encore ses processus, dans le but d'être opérationnel pour la nouvelle réglementation de 2026. Il a noté que cela donnerait également à l'équipe l'occasion de comprendre le fonctionnement de Sainz, dans le but de maîtriser les deux aspects pour le début de la nouvelle réglementation.

Cela va certainement nous secouer un peu, dans le bon sens du terme.

"Je pense qu'en vue de 2026, nous devons utiliser l'année prochaine car il y a beaucoup de travail d'ingénierie à faire pour mieux comprendre la voiture et la rendre plus rapide, pour prendre ce que nous pouvons en 2026", continue-t-il.

"Mais en fait, une grande partie du processus d'apprentissage de l'année prochaine consistera à comprendre Carlos lui-même, à retravailler la dynamique de l'équipe sur la piste et à l'usine, pour comprendre comment gérer deux pilotes en compétition l'un avec l'autre. C'est donc une excellente nouvelle, mais cela va certainement nous secouer un peu, dans le bon sens du terme."