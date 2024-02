Wolff : La copie sur Mercedes n'explique pas les performances de la RB20

La nouvelle Red Bull RB20 a attiré l'attention en raison de son apparence : la forme de ses pontons et de son capot moteur ressemble fortement à celle du concept développé par Mercedes entre 2022 et 2023, mais depuis lors abandonné par la marque à l'étoile. Cependant, Toto Wolff affirme que si la RB20 a puisé une inspiration extérieure des Mercedes W13 et W14, ses véritables secrets demeurent dissimulés.

"Il ont repris quelques éléments de notre voiture", explique le directeur de Mercedes F1 au média autrichien ORF. "Il ne s'agit pas que du ponton zéro, nous avions aussi ce capot moteur que nous appelions 'La Grande Muraille' et ils l'ont adopté. Ce n'est pas une merveille d'un point de vue esthétique, mais ça a du sens."

"Mais les véritables performances se trouvent sous le plancher. Il s'agit de voitures à effet de sol, où il est également question d'appui et de caractéristiques de maniabilité mécanique. C'est là où ils ont été très forts ces dernières années, et il y a probablement eu un développement supplémentaire mais pas un changement de concept aussi radical que ce que l'on peut voir au premier coup d'œil sur la carrosserie."

Wolff ajoute qu'en choisissant de ne pas simplement développer un concept qui fonctionnait déjà bien, à savoir celui de la RB19 ayant écrasé le championnat en 2023, Red Bull n'a fait que suivre les indications des essais en interne.

"C'est extrêmement courageux", affirme-t-il, "car s'ils avaient procédé de manière conservatrice, ils auraient continué à développer une très bonne voiture. Mais les données vous guident toujours dans le développement, et les données ont probablement montré que ce qu'ils font avec la nouvelle voiture, ces nouveaux développements, apporte en fait beaucoup plus d'appui ou de meilleures caractéristiques de maniabilité."

Toto Wolff, Team Principal et PDG de Mercedes F1

"Car, dans le cas contraire, Red Bull n'aurait pas fait ça. Et ils ont toujours été innovants ces dernières années, ils étaient l'équipe de référence. Et à cet égard, je suis convaincu qu'ils savaient ce qu'ils faisaient."

Pour Jody Egginton, directeur technique de la nouvelle équipe VCARB, c'est une surprise de voir Red Bull faire un choix aérodynamique aussi audacieux, ce qui est une source d'inspiration : "Leur voiture de l'année dernière était très bonne. Clairement, ils voulaient conserver leur avantage donc ils ont été agressifs. Mais Mercedes a également été très agressif, je pense, et Ferrari [l'a aussi été] dans certains domaines."

"Donc, d'un côté, c'était surprenant. Mais Red Bull a donné à tout le monde une bonne référence l'année dernière. Et je suis sûr qu'ils ont anticipé le fait que les gens regardaient de près ce qu'ils faisaient. Et tout ce qu'ils ont fait, c'est de dire : 'Ok, vous avez vu ce que nous faisions, voilà où nous allons !' Je pense donc que c'est fantastique, vraiment, [et] super intéressant. Cela a certainement attiré l'attention des ingénieurs et des designers de notre équipe et, j'en suis sûr, de toutes les autres équipes."