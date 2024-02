VCARB s'installe à Milton Keynes mais ne quittera pas Faenza

Un temps envisagée il y a un an, la possibilité de déménager entièrement l'écurie Visa Cash App RB de l'Italie vers la Grande-Bretagne a été écartée, tout comme celle de vendre purement et simplement la structure. Rebaptisée cet hiver, l'ex-équipe AlphaTauri ouvre une nouvelle ère et, malgré un renforcement de son pied-à-terre britannique, Faenza est et restera sa base.

Désormais dirigée par le PDG Peter Bayer et le directeur Laurent Mekies, VCARB n'entend pas rompre avec son ADN malgré des liens renforcés avec Red Bull Racing, dans la limite de ce que permet la réglementation. Des passerelles qui agacent d'ailleurs fortement Zak Brown, le patron de McLaren en ayant clairement fait son cheval de bataille depuis le début de l'hiver.

C'est lui qui, le mois dernier, soupçonnait encore VCARB de préparer un déménagement outre-Manche. Une perspective que dément formellement Laurent Mekies aujourd'hui, le Français ayant clarifié le fait que son département aérodynamique de Bicester, lui, migrait vers de nouvelles installations à Milton Keynes.

"Nous avons une très bonne usine à Faenza et nous pensons que la base sur laquelle bâtir est très bonne", explique-t-il. "Mais nous ne sommes pas satisfaits de ce que l'on a à Bicester aujourd'hui au niveau des infrastructures. On ne pense pas que notre personnel soit dans la meilleure situation possible là-bas, tout simplement en raison de l'historique des lieux. C'est une très petite usine, et qui est dépassée. On l'avait parce que l'on utilisait notre soufflerie à Bicester, ce qui n'est plus le cas."

"On construit de tout nouveaux locaux à Milton Keynes, à l'extérieur du campus Red Bull, et ce seront des infrastructures à la pointe de la technologie, tout comme nous en avons de très haut niveau à Faenza."

En renforçant ses opérations implantées en Grande-Bretagne, VCARB estime qu'il s'agit d'un argument d'attractivité essentiel pour embaucher du personnel qui ne souhaite pas aller s'installer en Italie.

"On aura plus de capacité, ce qui fait que si demain on veut recruter quelqu'un qui souhaite rester en Grande-Bretagne, quel que soit le département, il est maintenant possible de faire en sorte qu'un seul département soit réparti entre deux sites et de travailler ensemble grâce aux technologies d'aujourd'hui", précise Laurent Mekies.

"Historiquement, ça a toujours été un énorme inconvénient en F1. Il n'y a pas beaucoup d'exemples de réussite, mais nous pensons que le monde a énormément changé, pas seulement la technologie mais aussi l'état d'esprit des gens. On essaie de faire en sorte que ça fonctionne et on pense que ça pourrait devenir un avantage."