Comment le remplacement de Steiner illustre l'évolution du rôle de directeur

Nous sommes le lendemain de l'annonce choc, faite par Gene Haas, de la nomination d'Ayao Komatsu au poste de directeur de l'équipe Haas. Mon téléphone sonne à la suite d'un message de Günther Steiner. Je suis en Australie et je savoure mon premier café, mais pour lui, c'est la veille en raison du décalage horaire.

Je dois déclarer un conflit d'intérêts, puisque mon entreprise travaille avec Günther et nous avons de bonnes relations. Une fois qu'il s'est rendu compte qu'il n'était pas tard pour moi, nous nous sommes mis au téléphone.

Comme toujours, il est positif, optimiste et pragmatique. C'est l'équipe de Gene et c'est lui qui décide. Une décennie après avoir mis au monde Haas F1 et l'avoir dirigé dans les bons comme dans les mauvais moments, l'expérience de Günther, qui a travaillé dans le sport automobile pendant trois décennies et demie, l'a bien préparé. Le changement, ça arrive.

La seule chose qui surprend vraiment Günther, ce sont les réactions face à son remplacement. Les appels et les messages qu'il a reçus, mais aussi les personnes qui l'ont contacté. Un presque-deuil de la part de nombreux fans et une hystérie médiatique ont accompagné ce départ.

Sa surprise est encore plus grande lorsqu'il remplit son engagement en ouvrant l'Autosport International Show à Birmingham deux jours plus tard. Certains fans sont en larmes.

Sur scène, où il est interviewé par David Croft de Sky Sports F1, les questions ont changé. Au lieu de parler des espoirs de Haas pour la nouvelle saison, il doit expliquer pourquoi lui, l'un des directeurs d'écurie les plus connus de la Formule 1 et une star de la série Drive To Survive de Netflix, n'est plus employé par Haas.

Pour la première fois depuis sa création, Haas F1 entamera la saison sans Steiner à sa tête.

J'ai déjà écrit sur l'avènement du directeur d'équipe embauché et les pièges qui accompagnent la prise en charge de ce qui était autrefois le poste principal d'une équipe. L'époque où le directeur d'équipe était propriétaire de l'entreprise est révolue. Seul Toto Wolff peut renouveler son propre contrat.

Les directeurs d'équipe sont responsables devant les propriétaires. Les successeurs des propriétaires d'équipes éponymes tels qu'Enzo Ferrari, Ron Dennis, Frank Williams et Eddie Jordan sont John Elkann, Son Excellence le Cheikh Mohamed bin Isa Al Khalifa, Matthew Savage et Lawrence Stroll.

Au fur et à mesure que les changements de propriétaires ont balayé la F1, le rôle de directeur d'équipe a lui aussi évolué, de même que les antécédents de ceux qui sont engagés. Huit des dix directeurs d'équipe sont aujourd'hui des ingénieurs, mais les deux équipes qui ont dominé le sport ces quinze dernières années sont dirigées par des hommes d'affaires : Toto Wolff et Christian Horner.

Cela signifie qu'une nouvelle génération de propriétaires d'équipes considère que le rôle du directeur d'équipe est avant tout technique, en ce sens que son travail consiste à diriger une équipe d'ingénieurs et de techniciens chargés de concevoir, de développer et de faire courir une voiture de Formule 1.

Les plus grandes responsabilités, autrefois assumées par les patrons-propriétaires, sont aujourd'hui partagées par des structures d'organisation plus vastes et plus complexes. Celles-ci séparent souvent le titre de directeur d'équipe de celui de directeur général, de directeur commercial et de président.

Tandis que le patron d'écurie se concentre sur la course, d'autres s'occupent, supervisent ou parfois dictent les négociations avec la F1 et Liberty Media, font de la politique avec la FIA, recherchent des sponsors, s'occupent des médias et ciblent les pilotes.

Günther Steiner a ses fans et, comme toute personne occupant un poste de premier plan, il a aussi ses détracteurs. Pourtant, les diverses exigences imposées aux directeurs d'équipe, qui doivent être des leaders sources d'inspiration, des titans commerciaux, des génies techniques et des vedettes médiatiques, n'ont jamais été aussi contradictoires.

Verrons-nous d'autres changements de directeurs d'équipe ? Cela ne fait aucun doute.