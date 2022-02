Wolff juge les débats sur Abu Dhabi "préjudiciables" pour la F1

Charger le lecteur audio

La rivalité entre Mercedes et Red Bull, ainsi qu'entre leurs directeurs respectifs Toto Wolff et Christian Horner, a évidemment été un élément marquant de la saison 2021 de Formule 1, alors que Lewis Hamilton et Max Verstappen se disputaient le titre mondial jusqu'au tout dernier tour de l'année – un titre mondial qui a basculé à la suite d'une application incorrecte du règlement par le directeur de course Michael Masi.

Mercedes accusait le coup et a porté réclamation, mais celle-ci a été rejetée, et la marque à l'étoile a un temps envisagé de faire appel avant d'y renoncer. Lewis Hamilton s'est muré dans un long silence médiatique, et ces événements demeurent un sujet majeur alors que le paddock se réunit pour la première fois depuis lors, deux mois plus tard, pour les essais de pré-saison 2022 à Barcelone. Cependant, d'après Toto Wolff, cela n'a que trop duré.

Wolff et Horner ont été interrogés sur l'intensité de leur rivalité en conférence de presse ce mercredi, et tous deux ont nuancé la situation. "Il faut s'y attendre, ça a parfois été féroce et brutal", a déclaré l'Autrichien. "Mais il y a un grand enjeu. C'est un Championnat du monde de Formule 1, et il y a des luttes en piste et en dehors pour trouver un avantage. Ce n'est pas grave. Mais il faut passer à autre chose. On a tellement parlé d'Abu Dhabi que c'en devient vraiment préjudiciable pour nous tous, acteurs de la Formule 1. Nous avons clos le chapitre et tourné la page."

"Nous ne sommes pas forcément du même avis sur Abu Dhabi, mais tout ça, c'est fait", renchérit Christian Horner. "Nous sommes parfaitement concentrés sur 2022. Je pense que ce que l'on a vu l'an dernier était une bataille fantastique de la première à la dernière course. Je pense que c'est cette compétition qui a joué un rôle clé dans le regain de popularité de la Formule 1." Bien que les audiences TV aient baissé l'an passé.

"Nous espérons certainement que l'année à venir sera tout aussi passionnante, bien qu'idéalement un peu moins passionnante par moments. C'est peut-être le plus grand changement de réglementation de ces 40 dernières années, mais je suis certain que l'intensité de la rivalité entre les écuries et les pilotes sera aussi présente que jamais."