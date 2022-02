L'audience TV moyenne de la F1 en forte baisse

Charger le lecteur audio

Après une saison 2020 fortement impactée par la pandémie, la Formule 1 s'est assez bien remise du COVID en 2021 avec une audience cumulée de 1,55 milliard de téléspectateurs, soit une augmentation de 4% par rapport à l'année précédente. Toutefois, ce résultat est bien moins impressionnant si l'on tient compte du nombre de courses entre ces deux saisons (17 en 2020 et 22 en 2021) et, surtout, si l'on se concentre sur l'audience moyenne.

Ce sont 70,3 millions de téléspectateurs en moyenne qui ont suivi chaque Grand Prix de la saison 2021, ce qui reste largement inférieur aux score de 2020 et 2018 (87M) et qui représente même une baisse de 23% par rapport à 2019 (91M) ; la F1 l'explique par la mise en place de nouveaux accords de diffusion au Brésil et en Allemagne, sans lesquels la baisse n'aurait pas été aussi marquée selon elle. Par ailleurs, la dernière année avant le début de la pandémie de COVID avait enregistré une audience cumulée de 1,92 milliard de téléspectateurs.

La lutte acharnée entre Max Verstappen et Lewis Hamilton tout au long de la saison 2021 a malgré tout passionné les fans : 108,7 millions étaient au rendez-vous pour assister au sacre du pilote Red Bull au Grand Prix d'Abu Dhabi. Sans surprise, il s'agit du meilleur résultat de la saison, loin devant la manche d'ouverture à Bahreïn (84,5M).

La grande majorité des Grands Prix s'étaient tenus à huis clos en 2020, les circuits ont pu rouvrir leurs portes au public en 2021. Bien que certains évènements aient dû respecter une jauge en raison de la situation sanitaire – c'était notamment le cas du Grand Prix de France – les GP de Grande-Bretagne (356 000), des États-Unis (400 000) et de Mexico (371 000) ont tous affiché complet et battu leur score de 2019.

Des fans dans les gradins de Silverstone

"La saison 2021 a été très spéciale", a commenté Stefano Domenicali, PDG de la F1. "Nous avons eu une bataille pour le titre jusqu'à la dernière course, avec une folle excitation tout au long du championnat. Nous avons commencé à accueillir de nouveau nos fans, qui sont le cœur et l'âme de notre championnat, et même si nous avons été limités dans nos capacités en raison du COVID, il a été fantastique de voir 2,6 millions de fans dans les tribunes partout dans le monde."

À noter que la F1 a également joui d'un énorme gain de popularité sur les réseaux sociaux en 2021 avec un nombre total d'abonnés de 49,1M (+40% par rapport à 2020), répartis sur les plateformes Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Tiktok, Snapchat, Twitch et les réseaux sociaux chinois.

"Nous avons aussi vu de très bons chiffres sur la diffusion et sur nos plateformes digitales, ce qui montre une fois de plus le dynamisme et l'enthousiasme et l'intérêt qui entoure la Formule 1", a ajouté Domenicali. "Nous avons hâte de débuter notre saison record de 23 courses cette année, avec de nouvelles voitures, de nouvelles règles et un nouveau challenge pour tous les pilotes et équipes. Je sais que tous nos fans ont hâte que la saison reprenne."

Lire aussi : Netflix annonce la date de sortie de la saison 4 de Drive to Survive