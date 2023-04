Wolff dément le retour aux affaires de James Allison chez Mercedes

Charger le lecteur audio

Après un début de saison décevant pour la Mercedes W14, qui a succédé à une W13 en proie au marsouinage, la rumeur veut que James Allison ait repris un rôle plus actif à Brackley.

Ancien directeur technique à Enstone et à Maranello, Allison a rejoint Mercedes en 2017 et a mené le département du design pendant quatre ans avant de prendre du recul vis-à-vis des activités quotidiennes pour adopter le poste plus global de Chief Technical Officer. Cela lui a permis de partager son temps avec d'autres projets tels que l'engagement d'INEOS, copropriétaire de l'écurie, en Coupe de l'America.

Interrogé par Motorsport.com dans un entretien exclusif au sujet d'un éventuel rôle d'Allison dans le développement de la W14, Wolff fait savoir que l'organisation n'avait pas changé : "Non, il n'est pas vraiment impliqué. Il est impliqué dans la stratégie de l'équipe sur le long terme, mais il s'adonne plutôt à des activités comme la Coupe de l'America."

Et lorsque nous suggérons que l'écurie aurait pu être tentée de parachuter Allison pour aider son successeur Mike Elliott, Wolff répond : "Dans une équipe, il n'y a jamais qu'une personne. Mais il faut trouver les bonnes personnes pour les bons rôles. Parfois, cela peut vouloir dire que l'on est super compétent dans un domaine, mais pas forcément dans l'ensemble. James ayant été directeur technique auparavant, il a un grand palmarès, et il aime le contact avec les gens. Il est quelqu'un qui reste très important pour l'écurie."

Il y a eu beaucoup de changement à la tête de l'équipe technique de Mercedes au fil des années. Le prédécesseur d'Allison, Paddy Lowe, est parti chez Williams en 2017, tandis que l'aérodynamicien en chef Eric Blandin a rejoint Aston Martin en 2021. Quant à Aldo Costa, directeur de l'ingénierie puis conseiller, il a quitté Mercedes au profit de Dallara en 2020.

"Les gens comme Aldo, on ne peut jamais les remplacer", indique Wolff. "Mais il faut trouver au sein de la structure, répartir ce travail sur plusieurs autres personnes. Aldo a très bien structuré sa succession, ce n'est pas quelque chose qui s'est produit du jour au lendemain. Nous avons été prévenus deux ans et demi en avance qu'il allait partir. Il a façonné le département à sa manière."