Mercedes va modifier sa suspension pour le confort de Hamilton

Au Grand Prix d'Arabie saoudite, Lewis Hamilton a indiqué qu'il ne se sentait pas "connecté" à sa nouvelle monture, la Mercedes W14. Quelques jours plus tard, le Britannique s'est plaint de sa position dans le cockpit, trop proche du train avant, qui affecte selon lui son pilotage. Au Grand Prix d'Australie, il a malgré tout franchi la ligne d'arrivée à la deuxième position tandis que son coéquipier George Russell s'est hissé en première ligne.

Quatre semaines séparent les GP d'Australie et d'Azerbaïdjan, prochain rendez-vous du calendrier. Un laps de temps suffisamment grand pour que Mercedes puisse travailler sur la W14 et fournir des réponses aux inquiétudes de Hamilton.

"Nous travaillons aussi dur que possible en soufflerie pour trouver plus d'appui", a déclaré James Allison, chef technique de la marque à l'étoile. "Nous travaillerons aussi dur que possible dans le bureau d'études pour que les choses trouvées en soufflerie quelques semaines plus tôt se traduisent dans les performances fournies en piste."

"Nous travaillerons également pour apporter des pièces mécaniques à la voiture, des éléments de suspension différents qui, selon nous, amélioreront l'équilibre primaire de la voiture et la rendront plus facile à piloter, ce qui permettra aux pilotes d'aller à la limite en toute confiance. Nous travaillerons également sur les simulations normales et la routine qui nous permettent de nous préparer pour les week-ends de course à venir, en nous assurant que la voiture soit performante au moment de la course."

Allison a expliqué que l'optimisation des réglages dans le simulateur était essentielle pour le GP d'Azerbaïdjan : puisqu'il s'agit d'un week-end au format sprint, la première séance d'essais libres sera directement suivie des qualifications, sous régime de parc fermé.

"Les sprints récompensent vraiment les équipes qui débarquent avec des réglages de base tout à fait corrects et qui sont prêtes pour les qualifications, parce que le temps est vraiment compté dans un week-end sprint", a-t-il ajouté. "C'est sur ces points que nous allons travailler, et j'espère que nous travaillerons bien et dur et que nous serons performants lorsque nous nous présenterons à Bakou dans quelques semaines."

James Allison, directeur technique de Mercedes AMG

En dépit de l'abandon de Russell sur casse moteur, les performances encourageantes de Mercedes à Melbourne ont remotivé les troupes de Brackley : "Dans l'ensemble, nous sommes satisfaits d'avoir fait progresser la voiture et, du point de vue des performances, nous avons probablement tiré le maximum de son potentiel à l'heure actuelle. Ce bonheur est bien sûr tempéré par la déception de n'avoir eu qu'une seule voiture à l'arrivée et que George n'ait pas pu montrer ce dont il était capable en course, après avoir été très performant lors de ce week-end."

"Nous n'avons pas fait de grandes avancées mais nous avons progressé un peu. Nous avons un peu grignoté notre retard sur les leaders, Red Bull, et nous commençons à nous rapprocher des Ferrari et des Aston Martin, et peut-être même à les devancer d'un cheveu."

Interrogé sur la capacité de l'équipe à réitérer la performance du GP d'Australie lors de la prochaine course, Allison a fait remarquer les différentes exigences des deux circuits. "Il est très difficile de répondre à cette question", a-t-il déclaré. "Ce sont des circuits très différents. Alors que les limites étaient à l'avant à Melbourne, avec plus d'effort pour le train avant, les limites seront probablement à l'arrière à Bakou."

"Nous avons des raisons de penser que, en continuant à travailler sur notre voiture, nous pourrons passer de Melbourne au challenge différent de Bakou et faire une bonne prestation. Mais ce n'est que lorsque nous arriverons sur place et que nous enverrons la voiture en piste que nous en aurons la certitude."