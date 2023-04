Mark Sutton raconte ses photos marquantes

GP des États-Unis 2005 - Ralf Schumacher donne un coup de pied à sa propre voiture

J'étais positionné sur le muret des stands en EL1 à Indianapolis lorsque Ralf Schumacher a subi une défaillance pneumatique et a violemment percuté le mur dans le banking. Dégoûté, car il s'était déjà accidenté dans ce virage l'année précédente en course, Schumacher est sorti de sa voiture et lui a donné un coup de pied.

L'impact a été suffisamment rude pour qu'il soit remplacé par l'essayeur Ricardo Zonta pour la course, mais des inquiétudes sont apparues quant à la capacité des pneus Michelin à résister aux charges imposées par ce virage si particulier. Aucun compromis n'a pu être trouvé avec la FIA et les écuries équipées par Bridgestone, et les 14 monoplaces aux gommes clermontoises n'ont pu prendre le départ du Grand Prix. Elles sont toutes rentrées au stand à la fin du tour de formation, et seules les six voitures chaussées de Bridgestone ont participé à la course, avec Tiago Monteiro (Jordan) sur le podium.