Wolff : Mercedes n'a pas pris de "pilule abrutissante"

Mercedes a connu un Grand Prix d'Australie exécrable. Lewis Hamilton et George Russell ont été mis en difficulté par l'instabilité de la W15 tout au long du week-end, le septuple Champion du monde ayant été éliminé en Q2 avant d'abandonner sur une panne moteur et son coéquipier ayant eu un accident majeur à deux tours de l'arrivée.

Même si les décisions d'abandonner le concept zéro ponton et de repositionner le cockpit plus en arrière pour 2024 visaient en partie à assainir la plateforme, la Mercedes W15 continue de manquer de régularité. Et alors que Hamilton a d'ores et déjà annoncé son départ à l'issue de la saison et que la marque à l'étoile devrait enchaîner une troisième année sans titre, la solution à ses maux peut-elle être trouvée dans son organisation ? Toto Wolff ne le pense pas, l'Autrichien continuant de croire au potentiel de la W15.

"En tant que copropriétaire de cette entreprise, je dois m'assurer que ma contribution est positive et créative", a-t-il expliqué. "Je serais donc le premier à dire : 'Si quelqu'un a une meilleure idée, dites-le moi'. Je veux redresser cette équipe le plus rapidement possible."

"Nous avons un problème physique et non un problème philosophique ou organisationnel, parce que nous n'avons pas pris de pilule abrutissante depuis 2021. Simplement, nous ne comprenons pas certains comportements de la voiture que nous aurions toujours compris par le passé."

Abordant directement son avenir chez Mercedes, Wolff, qui détient 33% des parts de l'écurie F1 et qui a prolongé de trois ans son contrat de directeur en début d'année, a estimé qu'il n'était pas encore au point d'envisager de quitter son poste.

"Je me regarde dans la glace tous les jours concernant tout ce que je fais", a déclaré Wolff. "Se poser la question du manager ou de l'entraîneur, je pense que c'est une question juste mais ce n'est pas ce que je pense devoir faire en ce moment. Mais si vous avez des idées pour changer la situation, je les écouterai volontiers."

"La grande différence, c'est qu'il ne s'agit pas de question du manager, de 'c'est mon travail et je vais arrêter'... Je n'ai pas ce choix, ce qui est également regrettable. Je ne suis pas un entrepreneur ou un employé qui dit 'j'en ai assez'. Ma roue de hamster continue de tourner et je ne peux pas en sortir."