Wolff salue l'attitude de Hamilton face aux performances de Mercedes

Mercedes a fait preuve d'inconstance lors des cinq premières courses de la saison, se classant quatrième au classement constructeurs en inscrivant 52 points, leur pire début de saison depuis 2019. Des performances en dents de scie qui ne font que refléter l'incompréhension de l'équipe allemande face au comportement de sa W15.

Après un changement total de projet pendant l'intersaison, le championnat ne semblait pas si mal parti pour Mercedes, Lewis Hamilton lui-même avait déclaré que la monoplace de 2024 était une "voiture incroyable" après les deux premières manches à Bahreïn et à Djeddah. Cependant, les performances ne se sont pas améliorées, bien au contraire, avec des Flèches d'Argent imprévisibles et compliquées à appréhender.

Les déclarations du septuple Champion du monde au sujet de son inconfort au volant de la Mercedes ont été nombreuses, il avait notamment admis qu'il n'avait "jamais été si peu confiant" dans cette monoplace après les essais libres du Grand Prix d'Australie. À Suzuka, c'était l'inverse total, le Britannique avait eu "les meilleures sensations de ces trois dernières années". Deux semaines plus tard, lors de l'épreuve sprint du Grand Prix de Chine, Hamilton a réussi à monter sur la deuxième marche du podium pour ensuite se faire éliminer en Q1 lors des qualifications de la course principale.

Le pilote de 39 ans avait même déclaré qu'il s'agissait "du pire début de saison" de sa carrière. Il se classe neuvième au championnat des pilotes avec 19 points, n'ayant pas eu de meilleurs résultats le dimanche que sa septième place lors du premier Grand Prix à Bahreïn.

Malgré ces difficultés, le directeur de Mercedes Toto Wolff, a salué la gestion très professionnelle de son pilote : "Je pense que Lewis est un pro et qu'il s'est comporté en tant que tel jusqu'à présent, en essayant de garder le moral et celui de l'équipe même si les résultats ne sont pas au rendez-vous", déclare l'Autrichien. "Je n'ai aucun doute sur le fait que cela va durer. Il a également été d'un grand soutien avec George."

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Photo de: Sam Bloxham / Motorsport Images

En plus de tout cela, il s'agit de la dernière saison de Hamilton avec l'écurie allemande puisqu'il rejoindra Ferrari l'année prochaine en 2025. Néanmoins, les complications liées au transfert du Britannique, notamment en raison du développement de la prochaine monoplace et des détails dont il ne pourra avoir connaissance, ne semble pas diminuer sa motivation à performer et à aider son équipe actuelle, puisqu'il a déclaré souhaiter se concentrer sur la saison en cours plutôt que sur son départ pour Maranello.

"Pour l'instant, je veux finir en beauté", explique le Britannique. "C'est pourquoi je consacre toute mon énergie à cette tâche. Bien sûr, il y a de l'excitation pour l'avenir. Mais pour l'instant, nous traversons une période difficile. C'est mon défi."

"C'est là que va toute mon énergie, pour essayer de comprendre comment nous pouvons revenir au sommet. Comment je peux travailler avec les gars ? Comment je peux faire de meilleurs débriefs, leur donner une meilleure direction pour qu'ils se battent à nouveau aux avant-postes ? Je suis avant tout un compétiteur et je veux gagner. Ce n'est pas en pensant à l'année prochaine que je vais y arriver."