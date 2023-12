Wolff salue la sportivité de Leclerc à la fin du GP d'Abu Dhabi

La bataille pour la seconde place du classement constructeurs entre Mercedes et Ferrari s'est étirée jusqu'au dernier tour du Grand Prix d'Abu Dhabi 2023 de F1. En effet, dans les ultimes instants de l'épreuve, Charles Leclerc a tenté de faire pencher la balance en faveur de la Scuderia en laissant passer Sergio Pérez, pénalisé de cinq secondes, avec l'espoir que le Mexicain creuserait suffisamment l'écart sur George Russell, quatrième sur la piste, pour empêcher le Britannique de monter sur le podium, le privant ainsi de trois points décisifs.

Toutefois, ce plan n'a pas fonctionné puisque Russell a terminé à moins de cinq secondes du Mexicain et est bien monté sur le podium, scellant ainsi la seconde place de Mercedes avec trois points d'avance sur Ferrari.

Le responsable de l'écurie allemande, Toto Wolff, a tenu à saluer la sportivité de Leclerc lors de cette fin de course, et notamment le fait qu'il n'ait pas activement tenté de ralentir Russell pour le priver d'un podium : "Nous avons un peu abordé ce week-end sur la défensive au regard des performances de Ferrari lors des courses précédentes."

"Nous avions deux gars qui se battaient à l'avant et je pense que le pilotage de George a été impeccable, en gérant évidemment les écarts à la fin. La lutte avec Ferrari est un combat formidable entre deux grandes marques, [c'est] une équipe que nous respectons beaucoup, et Charles a été vraiment sportif à la fin."

"Pendant un certain temps, Pérez n'était pas vraiment sur le radar", a poursuivi Wolff. "Nous nous sommes concentrés sur nous-mêmes et nous nous sommes dit : 'Mettons en place la course la plus rapide pour George'. On savait alors qu'il fallait être à moins de cinq secondes de Pérez."

Charles Leclerc devant George Russell lors du GP d'Abu Dhabi.

"Mais Leclerc disposait d'une telle avance que nous ne pensions pas qu'il pouvait gérer ces écarts pour nous maintenir derrière. À la fin, il aurait pu mettre le frein à main dans le dernier secteur et il ne l'a pas fait. Je pense que cela montre le caractère de ce pilote."

Leclerc a de son côté expliqué avoir essayer de donner à Pérez son aspiration et le DRS pour qu'il creuse l'écart sur la Mercedes, avant de lui offrir la position en piste. Interrogé par Motorsport.com sur son raisonnement à ce moment-là, le Monégasque a répondu : "[J'ai pris ma décision] quelques tours plus tôt, dès que j'ai su qu'il avait une pénalité de cinq secondes."

"Ensuite, j'ai demandé constamment quel était l'écart entre George et Checo. Puis on m'a dit que Checo avait dépassé George, donc je savais que Checo était derrière moi et que sa meilleure chance était évidemment d'obtenir le DRS de ma part et d'essayer de s'éloigner le plus possible de George. Il y a eu pas mal de discussions entre mon ingénieur et moi, et je lui ai fait savoir que c'était ce que je voulais faire. Mais ça n'a pas fonctionné."

Avec Alex Kalinauckas et Matt Kew