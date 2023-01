Wolff toujours serein pour la prolongation de Hamilton

Charger le lecteur audio

L'envie de continuer l'aventure étant manifeste chez Lewis Hamilton comme chez Mercedes, Toto Wolff s'attend à conclure sans trop de difficulté la prolongation de contrat quand le moment sera venu. En fin d'année dernière, le pilote anglais a fait part de son intention de rempiler, alors qu'il entre dans la dernière saison de son bail actuel.

La période hivernale pourrait être propice aux discussions afin de ne pas les tenir pendant le championnat à venir, mais à ce jour aucun accord n'a été trouvé. Une situation déjà connue à plusieurs reprises par le passé et qui ne préoccupe donc pas spécialement l'état-major de l'écurie de Brackley. D'ailleurs, Toto Wolff prévoit de faire avancer les choses en amont de la présentation officielle de la future W14 le mois prochain. On se souvient que la dernière prolongation en date avait été conclue en février 2021.

"On a une année entière devant nous", rappelle le directeur de l'écurie. "On est sur la même longueur d'onde. Ces dix dernières années, nos relations ont évolué au point qu'il suffit qu'il soit physiquement de retour en Europe, que l'on se retrouve en tête-à-tête, que l'on se frictionne un peu et que l'on quitte la pièce avec de la fumée blanche au bout de quelques heures."

"La liste des choses à faire est assez longue !", ajoute-t-il sur le site officiel de la F1. "Assurément, le contrat de Lewis est l'un des sujets que l'on abordera dans l'hiver, mais il n'y a pas de date butoir ferme. Lewis fait partie de l'équipe, et l'équipe est en lui. Il n'y a aucune raison de ne pas continuer. Je pense que l'une de ses forces, c'est qu'il a toujours faim, il a toujours envie. C'est un grand sportif mais aussi quelqu'un d'extrêmement motivé et déterminé."



Lorsque cet accord interviendra, il permettra également d'y voir plus clair dans la durée qu'il impliquera. La plus forte probabilité serait d'établir un nouveau contrat de deux ans, soit jusqu'à la fin de la saison 2025, mais quelle que soit sa longueur, Lewis Hamilton a insisté il y a quelques mois sur le fait qu'il ne fixait pour le moment aucune limite précise à sa présence en Formule 1.

"Je ne me fixe pas de limite, pour être honnête", assurait le septuple Champion du monde fin octobre. "J'ai l'intention de conclure un contrat de plusieurs années avec mon équipe. Je ne sais vraiment, vraiment pas ce que les cinq prochaines années [vont réserver], je pense que nous essayons encore de travailler là-dessus."

"Il y a beaucoup de bonnes choses qui se mettent en place, comme le fait que je viens de lancer une société de production [de films] cette semaine. Mais je me sens bien, dans ma tête et dans mon corps. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à réaliser ensemble. Je ne sais juste pas [pendant combien de temps]."