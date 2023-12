Tsunoda : "Sans Tost, je ne serais pas là"

En cette fin de saison 2023, Franz Tost tire sa révérence. L'Autrichien de 67 ans prend sa retraite après avoir passé 18 années à la tête de la Scuderia AlphaTauri, lors desquelles il a contribué à former des pilotes tels que Sebastian Vettel, Max Verstappen et Daniel Ricciardo.

Remplacé par une structure bicéphale composée de Peter Bayer et Laurent Mekies, Tost va particulièrement manquer à Yuki Tsunoda. Ce dernier a débarqué en Formule 1 à 20 ans en 2021, avec une impétuosité qui lui faisait tort sur la piste et en dehors ; il commence désormais à canaliser son énergie et a su se muer en leader de l'équipe lorsque c'était nécessaire. Ce n'est pas sans lien avec Tost, qui a insisté pour avoir le jeune loup près de lui en Italie afin de veiller à son développement personnel.

"Bien sûr, sans Franz, je ne serais pas là", affirme ainsi Tsunoda. "Il me donne vraiment beaucoup de conseils à chaque course. Même dans les mauvais moments, dans les bons moments, nous partageons joie ou tristesse. Il est toujours le plus grand soutien de l'équipe. Il croit toujours en mon talent, en ma rapidité, en tout. Même lors de la première moitié de ma première saison, lorsque j'étais en difficulté, il croyait quand même que je pouvais réussir."

"Sans ce genre de soutien, je n'aurais pas pu progresser autant en tant que pilote. Je me précipiterais sûrement bien davantage et je perdrais mon chemin. La manière dont il m'a traité dans cette période m'a vraiment aidé."

Yuki Tsunoda et Franz Tost fin 2020

En mai dernier, alors que le rookie Nyck de Vries multipliait les accidents, Tost avait déclaré : "Comme je le dis toujours, si un rookie arrive en Formule 1, il lui faut au moins trois ans pour comprendre ce qui se passe ici." Trois ans, c'est précisément le temps qu'a déjà passé Tsunoda dans l'élite. Avec le recul, quel est son point de vue sur cette théorie ?

"La première année, il y avait plusieurs raisons, mais je n'ai pas pu vraiment montrer de performance lors de la première moitié de la saison en particulier", analyse l'intéressé, qui n'a marqué que 32 points en 2021, contre 110 à l'actif de son coéquipier Pierre Gasly. "Mais à partir de l'an dernier, j'ai commencé à m'améliorer et à être plus confiant. Maintenant, je me focalise vraiment davantage sur le fait d'être un pilote complet, pas simplement d'être rapide."

"Donner le feedback pour le développement et faire preuve de maturité dans les situations difficiles, tels sont mes objectifs. Chaque année, je parviens à trouver mes faiblesses ; c'est bien, et je travaille là-dessus."

En 2024, comme en fin de saison 2023, Tsunoda fera équipe avec le vétéran Daniel Ricciardo au sein de la structure de Faenza ; cette dernière va être rebaptisée.