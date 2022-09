Brown : "Si l'on a un pilote, il faut avoir un contrat avec lui"

Charger le lecteur audio

Le conflit opposant Alpine à McLaren pour les services d'Oscar Piastri à partir de 2023 est en train d'atteindre son dénouement : toutes les parties ont désormais donné leur version des faits, le Conseil de reconnaissance des contrats de la FIA a livré son verdict en faveur de la structure de Woking, et à Enstone, on envisage de libérer le pilote de réserve qui continue de travailler sur les réglages de l'A522 au simulateur.

Cet imbroglio va-t-il avoir des conséquences à l'avenir, par exemple sur les programmes de jeunes pilotes ? Toto Wolff a déclaré qu'il était "important que les programmes junior soient respectés", Christian Horner ajoutant qu'il devait y avoir "une dimension de loyauté". Zak Brown, lui, n'estime pas avoir trahi Alpine en lui arrachant un pilote qui n'était finalement pas lié contractuellement à l'écurie pour l'avenir.

"Non, je ne pense pas que ça change quoi que ce soit", indique le PDG de McLaren Racing. "Je pense simplement que si l'on a un pilote et que l'on est stable, il faut avoir un contrat avec lui. Parce que c'est très concurrentiel, comme on le sait, et toutes les écuries regardent toujours autour d'elles pour obtenir les meilleurs talents possibles. Si l'on n'a pas de contrat, alors on est vulnérable."

Le directeur d'équipe Andreas Seidl surenchérit, vis-à-vis de ceux qui ont critiqué le comportement d'Oscar Piastri et de son manager Mark Webber : "Personnellement, j'ai été un peu surpris par certains commentaires que j'ai lus de la part de gens qui n'ont aucune connaissance détaillée de ce qui se passait vraiment. Je pense donc que certains de ces commentaires étaient déplacés et injustes, irrespectueux de ce qui se passait. Personnellement, si je suis dans une telle situation où je n'ai qu'une version de l'histoire, j'essaie de me retenir de faire des commentaires à ce sujet. Et je trouve important de dire ça afin de protéger Oscar."

Zak Brown fait par ailleurs savoir que le programme d'essais de Patricio O'Ward et Colton Herta au volant de la McLaren MCL35M n'est pas affecté par la signature de Piastri, et précise que McLaren ne se dressera pas en travers du chemin de Herta si AlphaTauri souhaite le recruter.

"Nous ne voudrions jamais nuire à un pilote. Les pilotes veulent piloter. Je trouve ça admirable que quelqu'un comme Oscar passe une année sur la touche, on a vu Esteban [Ocon] le faire, mais nous voulons encourager les pilotes à courir", conclut Brown.

