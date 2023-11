Zak O'Sullivan en EL1 avec Williams et en F2 chez ART

Les jeunes loups de Williams vont avoir du temps de piste à Abu Dhabi, plus précisément Zak O'Sullivan et Franco Colapinto, qui se sont classés deuxième et quatrième en FIA F3 cette saison – tous deux avec cinq podiums, dont quatre victoires pour le premier et deux pour le second. O'Sullivan va profiter de la réglementation sur le roulage de débutants en week-end de Grand Prix pour prendre le volant de la monoplace d'Alexander Albon lors des Essais Libres 1 ; les deux pilotes seront ensuite mis à contribution la semaine suivante à l'occasion du rookie test sur cette même piste de Yas Marina.

"Il y avait la possibilité d'y mettre d'autres qui ne faisaient pas partie du programme de pilotes", confie James Vowles, directeur d'équipe, à Motorsport.com. "Mais nous nous sommes vraiment assurés de mettre notre propre pilote dans la voiture, pas un autre, car c'est l'investissement que nous faisons."

O'Sullivan a précédemment piloté l'Aston Martin AMR21 sur 32 tours de Silverstone après avoir remporté l'Aston Martin BRDC Autosport Award, qui récompense annuellement le meilleur jeune pilote britannique du moment. Pour avoir sa Super Licence Essais Libres, il a récemment dû parcourir 300 km au volant d'une F1, en l'occurrence l'Alpine A521 à Bahreïn.

Zak O'Sullivan (Prema) après sa pole position au Hungaroring

"Quant à Zak, bien qu'il vienne de la F3, il a déjà piloté une F1", souligne Vowles. "Il a remporté l'Aston Martin BRDC Autosport Award et y a eu un résultat positif. Et pour participer [aux EL1], il faut faire 300 km dans une F1. Ce n'était pas une Williams, c'était une Alpine. Mais c'est suffisant pour me convaincre qu'il sera très performant. Si l'on regarde sa saison et sa personnalité, il est un pilote très intelligent qui sait comment extraire le maximum de son matériel. Il sait qu'il n'est pas là pour faire un chrono. Il est là pour poser les bases de son expérience grâce à cette séance. Et je pense qu'il est un pilote incroyablement doué, qui mérite cette opportunité à Abu Dhabi."

L'avenir d'O'Sullivan et de Colapinto se dessine en tout cas en Formule 2. L'Argentin de 20 ans va faire ses débuts dans le championnat sur la piste de Yas Marina avec MP Motorsport avant de mener une campagne à temps plein au sein de l'écurie néerlandaise ; l'Anglais de 18 ans, lui, courra la saison prochaine pour ART Grand Prix dans l'antichambre de la Formule 1.

Le point sur le roulage des rookies en 2023