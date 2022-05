La Formule 2 se rendra finalement au Paul Ricard

Charger le lecteur audio

Lorsque le Grand Prix de Russie a été annulé en raison de la guerre menée par ce pays en Ukraine, une question se posait : cette manche allait-elle être remplacée ? Après avoir évalué toutes ses options, la Formule 1 a décidé de laisser ce créneau vacant. En revanche, la Formule 2 a finalement pris une décision différente.

Le Grand Prix de France était censé avoir lieu avec W Series uniquement comme formule de promotion, et la déception était notable du côté du Circuit Paul Ricard, qui "espérait" accueillir à nouveau la F2 et la FIA F3. En fin de compte, la F2 s'y rendra pour la première fois depuis 2019 et la victoire d'un certain Anthoine Hubert, après une campagne 2020 perturbée par la pandémie de COVID-19 et une saison 2021 où F2 et F3 évoluaient en alternance, et c'est ce dernier championnat qui était venu en France.

L'antichambre de la Formule 1 compense ainsi l'absence de Sotchi au calendrier 2022, complétant un programme historiquement fourni de 14 rendez-vous pour un total de 28 courses. "Depuis qu'il a été annoncé que nous allions perdre un meeting, nous avons travaillé pour trouver un circuit afin de le remplacer, en gardant les coûts à l'esprit", déclare Bruno Michel, PDG de la F2. "Le Castellet s'est avéré être la meilleure option, et nous sommes vraiment contents de retourner au Circuit Paul Ricard."

"Avec cette manche supplémentaire, nous revenons aux 14 meetings annoncés avant le début de la saison. Cela signifie que le calendrier de la saison 2022 est le plus conséquent que nous ayons eu depuis le début de la FIA F2 en 2017. Le mois de juillet va être très chargé pour les écuries et les pilotes mais très enthousiasmant pour les fans et tous ceux qui sont impliqués en F2." Très chargé effectivement, puisque l'antichambre de la Formule 1 sera alors présente à Silverstone, au Red Bull Ring, au Castellet et au Hungaroring.

À noter, au sujet du Grand Prix de France, qu'une tribune "100% française" sera réservée aux supporters d'Esteban Ocon et d'Alpine au niveau du virage du Pont, avec un passage du pilote normand dans le week-end. Le tarif est de 270 € pour deux jours ou 300 € pour le week-end entier.

Calendrier F2 2022

Date Grand Prix F1 Circuit Vainqueurs 19-20 mars Bahreïn Sakhir R. Verschoor T. Pourchaire 26-27 mars Arabie saoudite Djeddah L. Lawson F. Drugovich 23-24 avril Émilie-Romagne Imola M. Armstrong T. Pourchaire 21-22 mai Espagne Barcelone 28-29 mai Monaco Monte-Carlo 11-12 juin Azerbaïdjan Bakou 2-3 juillet Grande-Bretagne Silverstone 9-10 juillet Autriche Spielberg 23-24 juillet France Le Castellet 30-31 juillet Hongrie Budapest 27-28 août Belgique Spa-Francorchamps 3-4 septembre Pays-Bas Zandvoort 10-11 septembre Italie Monza 19-20 novembre Abu Dhabi Yas Marina