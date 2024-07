Hadjar s'impose en F2 à Silverstone et prend la tête du championnat

Samedi, Andrea Kimi Antonelli a remporté son premier succès en Formule 2 lors de la course sprint à Silverstone. Le pilote Prema, protégé de Mercedes, s'est imposé devant Zane Maloney (Rodin) et Kush Maini (Invicta). Partis neuvième et dixième, Isack Hadjar (Campos) et Victor Martins (ART) ont été contraints d'abandonner, au même titre que Paul Aron (Hitech), leader du championnat de F2, et Oliver Bearman (Prema), futur pilote Haas en F1.

Ce dimanche, c'est un tout autre jour pour les pilotes français. Isack Hadjar s'élance de la première place après avoir signé sa première pole position cette saison et peut espérer faire une très bonne opération au classement puisque son rival au championnat, Paul Aron, ne s'élance que 12e. Sur la première ligne, il est accompagné de son compatriote Victor Martins. Dennis Hauger (MP) complète le top 3.

Comme depuis le début du week-end, il va falloir faire avec une météo complètement imprévisible mais pour le départ de cette course principale, la pluie n'est pas au rendez-vous et la piste est sèche, l'ensemble des pilotes s'élance donc en pneus slicks.

Victor Martins sort en tête au premier virage

Au premier virage, Victor Martins prend la tête de la course alors qu'Isack Hadjar a un peu plus de difficulté. Il se retrouve troisième, derrière Oliver Bearman, auteur d'un très bel envol. Cependant, la course est très vite interrompue. À la sortie du virage 3, Antonelli est percuté par Maini et se retrouve immobilisé au milieu de la piste, la voiture de sécurité entrant en piste. Cette dernière s'efface à la fin du second tour.

À la relance, Martins conserve les commandes, menacé par Bearman et Hadjar, mais un deuxième Safety Car entre en piste. Joshua Dürksen tente de dépasser Paul Aron dans le virage de woodcote. Ce dernier fermant la porte, le pilote PHM passe dans l'herbe, perd le contrôle et percute le pilote Hitech. Alors que Dürksen est contraint d'abandonner, immobilisé dans les graviers, Paul Aron est victime d'une crevaison, l'obligeant à passer par les stands et ressortant à la 19e place.

La course est relancée au septième tour, Martins pointant toujours en tête. Derrière, Bearman est un peu moins bien parti que son poursuivant Isack Hadjar, le menaçant à moins de cinq dixièmes. C'est au neuvième tour qu'Isack Hadjar prend l'avantage. Les deux pilotes s'arrêtent ensuite à la fin de ce même tour, Bearman perdant du temps dans cet arrêt. Martins s'arrête un tour plus tard et ressort à la 13e place, devant son compatriote.

Au 11e tour, le dernier pilote en pneus tendres, Hauger, s'arrête. C'est alors Colapinto qui prend la tête provisoire de la course. Dans la lutte pour la victoire, Isack Hadjar tente une manœuvre sur Victor Martins au 12e tour, mais sans succès. Dans le même temps, Paul Aron est pénalisé de dix secondes pour l'incident avec Dürksen.

Hadjar prend le meilleur sur Martins

À la mi-course, l'écart entre Martins, leader, et Hadjar est toujours d'une seconde, le pilote Campos ne parvient pas à se rapprocher du pilote ART. Il faut attendre le 19e tour pour une nouvelle tentative d'Isack Hadjar sur Martins, cette fois-ci réussie. Cependant, c'est Crawford, pénalisé, qui profite de cette bataille pour prendre les commandes virtuelles. Dans cette situation, Martins perd quatre places.

Il faut attendre le 26e tour pour voir le dernier pilote s'arrêter. Paul Aron prend donc les commandes, pénalisé de dix secondes et obligé de s'arrêter une nouvelle fois, devant Jak Crawford (Dams), pénalisé de cinq secondes, et Isack Hadjar. Victor Martins se retrouve cinquième mais il est vite dépassé par Franco Colapinto (MP). Ce dernier, en pneus neufs tendres, se montre le plus rapide en piste.

Paul Aron effectue son dernier arrêt obligatoire à la fin du 27e tour. Il laisse les commandes à Crawford, suivi d'Hadjar et Maloney. À l'issue des 29 boucles, Crawford passe le premier sous le drapeau à damier mais pénalisé de cinq secondes, c'est Isack Hadjar qui s'impose à Silverstone. Il remporte sa troisième victoire de la saison et prend la tête du championnat de F2. Il devance Zane Maloney et Jak Crawford. Victor Martins termine cinquième.

Silverstone F2 2024 - Course Principale