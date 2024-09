Hadjar perd gros face à Bortoleto, vainqueur à Monza

Après le titre de Leonardo Fornaroli et la victoire de Sami Meguetounif en F3, Isack Hadjar à l'occasion de faire à nouveau retentir la Marseillaise sur le tracé de Monza. Pour la course principale de Formule 2, le Français s'élance de la deuxième place, aux côtés de Zane Maloney. Il est suivi de Paul Aron, Dennis Hauger et son compatriote Victor Martins, à la cinquième place. Hadjar a également l'occasion d'augmenter son avance au championnat, Gabriel Bortoleto partant de la dernière place sur la grille.

Samedi, Victor Martins (ART) est monté sur la deuxième marche du podium lors de la course sprint, cette dernière étant remportée par le futur pilote Haas, Oliver Bearman (Prema). Joshua Dürksen (PHM) est venu compléter le podium. Isack Hadjar (Campos), dixième, n'a marqué aucun point mais n'a perdu que 0,5 point face à Gabriel Bortoleto (Invicta), son premier rival au championnat de F2. Le Brésilien est arrivé à égalité avec Dennis Hauger (MP), les deux pilotes se sont donc partagés le dernier point.

Accrochage entre Martí et Aron, Hadjar et Martins dans l'échappatoire

Au départ, Zane Maloney (Rodin) conserve sa première place. C'est derrière que ça s'anime avec le contact entre Pepe Martí (Campos) et Paul Aron (Hitech), le pilote estonien étant contraint d'abandonner. Dans la pagaille, Isack Hadjar et Victor Martins sont contraints de prendre l'échappatoire après la première chicane. Cela profite aux deux pilotes Prema, Bearman et Antonelli, qui prennent les deuxième et troisième places.

Isack Hadjar se retrouve à la cinquième place à la relance mais attaque directement Dürksen pour prendre la quatrième position. Derrière, Victor Martins est huitième mais à l'entrée du cinquième tour, le pilote ART parvient à effacer Amaury Cordeel (Hitech) pour prendre la septième place. Dans le même temps, Dürksen répond à Hadjar pour revenir au pied du podium.

Joshua Dürksen se montre très rapide en ce début de course et élimine Kimi Antonelli un tour plus tard pour prendre la troisième place. Bearman et Martins sont les premiers à s'arrêter pour se débarrasser de leurs pneus tendres. Maloney, Dürksen, Antonelli et Hadjar s'arrêtent un tour plus tard. Seulement, l'arrêt aux stands du Français est un peu long et ressort loin derrière ses rivaux.

Un Safety Car pour tout changer

Un nouveau Safety Car fait son apparition au huitième tour suite à l'immobilisation de Dennis Hauger. Gabriel Bortoleto et Richard Verschoor (Trident) en profitent pour se jeter dans les stands et ressortent virtuellement en tête, un certain nombre de pilote ne s'étant pas encore arrêté. Martins se retrouve 14e et Hadjar 18e.

La relance est effectuée au dixième tour. Goethe, provisoirement leader, conserve la tête devant Maini et Correa. Martins parvient à faire la différence et remonte au 11e rang, tandis qu'Hadjar reste 18e. Deux tours plus tard, Maini se défait de Goethe au bout de la ligne droite des stands pour prendre la première place. Bortoleto se défait également de Correa puis Goethe pour prendre la seconde position derrière son coéquipier.

À l'entrée du 15e tour, Martins parvient à gagner deux positions face à Correa et Bearman et remonte au sixième rang. Dans le même temps, Bortoleto prend les commandes de la course à son coéquipier.

Bortoleto s'impose à Monza

Alors que Martins revient à une seconde et demie de la cinquième place à l'entrée du 20e tour, Hadjar parvient à remonter à la 15e position. Le pilote ART est menacé par les deux pilotes Prema qui se battent derrière lui. Alors qu'Antonelli tente une manœuvre sur Bearman, celle-ci est réussie mais profite à Dürksen qui s'intercale entre les deux pilotes.

Au 26e tour, Antonelli revient sur Martins pour prendre la quatrième place virtuelle. Dürksen, également très rapide, se défait du Français un tour plus tard. Il faudra attendre la fin du 28e tour pour que Maini s'arrête enfin aux stands.

Profitant d'un Safety Car en début de course alors qu'il s'élançait de la dernière position, Bortoleto franchit la ligne d'arrivée en première position et s'impose à Monza. Cela lui permet de revenir à neuf points seulement d'Isack Hadjar, qui termine seulement 12e, piégé par le Safety Car et un mauvais arrêt aux stands au même moment. Maloney et Verschoor complètent le podium. Victor Martins passe sous le drapeau à damier à la sixième place.

Monza F2 2024 - Course Principale