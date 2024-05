Nouvelle victoire pour Hadjar, Martins entre dans les points

Après la course sprint de samedi, qui a vu Franco Colapinto s'imposer et Isack Hadjar abandonner, ce dimanche matin avait lieu la course principale à Imola, quatrième manche du championnat de Formule 2. Dernier vainqueur en course principale à Melbourne, Isack Hadjar avait une très bonne position de départ puisqu'il s'élançait de la troisième place sur la grille, derrière Bortoleto et Bearman. Le pilote ART, Victor Martins, comme la veille, partait de la dernière place.

Bearman cale aux stands, Hadjar prend les commandes

Resté scotché sur la grille, le poleman Gabriel Bortoleto a perdu gros sur le départ, reculant à la quatrième place et laissant les commandes à Oliver Bearman. Isack Hadjar en a également profité pour prendre la seconde place, suivi par Dürksen. À l'issue des cinq premiers tours, les positions se sont figées, Hadjar réussissant à rester dans les échappements de Bearman.

C'est à la fin du sixième tour que les premiers pilotes sont passés par les stands dont Isack Hadjar, pour tenter l'undercut sur Bearman, s'arrêtant un tour plus tard. Seulement, le Britannique a calé lors de son passage aux stands, ressortant à la 15e place et laissant la tête de la course à Isack Hadjar.

À l'issue de la salve des arrêts aux stands, Isack Hadjar a réussi à se créer un écart suffisant avant de maintenir celui-ci à plus de deux secondes sur son poursuivant. À la mi-course, six pilotes ne s'étaient toujours pas arrêtés, dont Victor Martins. Parti 22e, le Français a réalisé un très bon envol en gagnant trois places, se retrouvant à la 19e position. Sur une stratégie décalé, le Français s'est arrêté au 31e tour, pour ressortir à la douzième place.

Après le passage aux stands des six derniers pilotes sur une stratégie décalée, Isack Hadjar a donc pris la "vraie" tête de la course. Le pilote Campos a réalisé une performance très solide, après son abandon de la veille, en gérant ses pneus à la perfection. Il a réussi à maintenir Bortoleto à une courte distance derrière lui, sans le laisser entrer dans sa zone DRS.

Avec une stratégie décalée et un gros rythme sur les mediums, Amaury Cordeel, parti dixième et leader avant son arrêt, n'a pas pu ressortir de la voie des stands puisque sa roue arrière droite a été mal accrochée avant que celle-ci ne quitte la monoplace, le privant d'un potentiel podium. Pepe Marti a également été victime du même problème.

Une fin de course à suspense

À trois tours du drapeau à damier, Bortoleto a fait la jonction avec Isack Hadjar, bloqué par un pilote qui ne s'était pas encore arrêté. Le Brésilien s'est montré très pressant dans les rétroviseurs du Français qui n'a pas cédé à la pression, conservant sa première place.

Après sa victoire en Australie, Isack Hadjar s'est imposé une nouvelle fois cette saison lors de la course principale à Imola. Le pilote Campos a devancé Gabriel Bortoleto (Invicta) et Joshua Dürksen (PHM), qui signe son premier podium dans la catégorie. Plus loin, Victor Martins a réalisé la meilleure course qu'il pouvait faire en partant de la dernière place. Le Français a intégré le top 10 en passant sous le drapeau à damier à la neuvième position.

Une autre victoire française en F3

Plus tôt dans la matinée avait lieu la course principale de Formule 3. L'unique français engagé dans la catégorie s'est imposé pour la première fois cette saison après un week-end où il est passé par toutes les émotions. En effet, la journée du vendredi n'avait pas commencé de la meilleure des manières pour le pilote Trident avec une 21e place lors de la séance d'essais libres. Plus tard dans la journée, Sami Meguetounif a signé le troisième meilleur temps des qualifications, lui donnant une position très favorable pour la course de ce dimanche matin.

Samedi, la course sprint de Formule 3 a été bien plus malheureuse pour le pilote de 19 ans. Après un contact avec Dino Beganovic, le Français s'est retrouvé dans les graviers et a été contraint d'abandonner. Ce dimanche, la roue a tourné pour Meguetounif qui s'est imposé dès sa troisième manche dans la catégorie. Il devance Oliver Goethe (Campos), vainqueur de la sprint, et Leonardo Fornaroli (Trident), qui conserve la tête du championnat de F3.

Sami Meguetounif, Trident Photo de: Formula Motorsport Ltd

Imola F2 2024 - Course Principale