Pénalisé, Hadjar perd sa victoire au profit de Stanek

Dixième des qualifications du meeting F2 de Melbourne, Roman Stanek s'élance depuis la pole position pour la Course Sprint, où la grille est inversée pour les dix premiers. Le pilote Trident est accompagné de Gabriel Bortoleto, champion FIA F3 2023, sur la première ligne. À noter que le Français Isack Hadjar occupe le troisième emplacement sur la grille.

À l'extinction des feux, c'est le chaos. Hadjar et son coéquipier Pepe Martí, quatrième, prennent un excellent envol mais choisissent tous les deux le même couloir, où se trouve déjà Bortoleto. Les trois hommes s'accrochent mais Martí et Bortoleto en pâtissent le plus, terminant leur course juste devant la sortie des stands, sous le nez d'Enzo Fittipaldi qui prenait le départ depuis la pitlane !

En dépit du contact, Hadjar s'extrait de la grille en prenant les commandes au premier virage, devant Stanek, Paul Aron, Zane Maloney – leader du championnat – et Kush Maini. Les commissaires ont annoncé qu'ils enquêteraient sur l'incident du départ après l'arrivée.

Le Safety Car est appelé avant la fin du premier tour. Vingt-et-unième sur la grille après un accident en qualifications, Victor Martins réalise une excellente opération en gagnant huit places. La course est relancée au septième tour. Hadjar gère sa réaccélération et conserve la tête, tandis que Martins gagne une position de plus au premier virage. Piégé par ses pneus refroidis, Maloney sort de la piste au virage 6 et perd plusieurs positions, chutant à la dixième place.

Au fil des tours, Hadjar creuse l'écart tandis qu'Aron se montre pressant dans les rétroviseurs de Stanek. Cette rude défense permet aux poursuivants de se rapprocher, et un groupe très compact aborde l'antépénultième virage au dixième tour. Andrea Kimi Antonelli, tentant un dépassement par l'extérieur, part en tête-à-queue dans les graviers, ce qui surprend Richard Verschoor, à l'intérieur. Le Néerlandais réalise lui aussi une toupie et se fait percuter par Aron. Le Safety Car est une nouvelle fois appelé en piste.

L'incident voit Dennis Hauger et Franco Colapinto intégrer le top 5, et Zak O'Sullivan, Ritomo Miyata et Martins le top 8. En difficulté, Maloney est tombé au dixième rang, qui n'offre pas de points en Course Sprint.

Une fois de plus, Hadjar assure la relance et s'échappe tandis que Stanek donne tout pour contenir ses rivaux. Un peu plus loin, Martins efface son coéquipier pour le gain de la septième place. Finalement, Stanek parvient à créer un écart alors que Maini subit la pression de Hauger et se fait sortir du podium à deux tours de l'arrivée.

Sans avoir été inquiété de la course, Hadjar franchit la ligne d'arrivée en vainqueur. Quelques heures plus tard, les commissaires annoncent toutefois une pénalité de dix secondes pour le Français, jugé responsable de l'accident du départ. Cela offre la victoire à Roman Stanek, sa première en F2, et place Hauger et Maini sur le podium. Colapinto est quatrième, Miyata, Hadjar, Martins et Bearman se partagent le reste des points.

