2022, l'année de Théo Pourchaire ?

Ce week-end à Bahreïn marque le lancement de la nouvelle saison de Formule 2, championnat qui n'est pas connu pour rien comme l'antichambre de la F1. De Lewis Hamilton à Mick Schumacher en passant par Charles Leclerc, une courte majorité des pilotes titulaires en catégorie reine sont passés par cette catégorie, les autres ayant choisi l'alternative de la Formule Renault 3.5 et de ses ancêtres (Alonso, Vettel, Ricciardo, Magnussen, Sainz), ou ayant fait le saut depuis le GP3 (Bottas, Ocon), voire depuis la F3 Europe (Verstappen, Stroll). Rappelons que ces deux derniers championnats ont fusionné pour devenir la FIA F3, tandis que la FR3.5 n'existe plus.

C'est dire l'enjeu que représente la F2 pour ses 22 pilotes, alors que s'annonce une saison d'une longueur inédite avec pas moins de 14 meetings si celui de Sotchi, annulé à cause de la guerre lancée par la Russie en Ukraine, est remplacé. Ce sont donc 28 courses qui sont au programme, plus que les 24 épreuves en huit meetings de l'an passé ; forcément, avec davantage de rendez-vous, il y aura en conséquence un peu plus d'essais libres et de qualifications.

Ces meetings à deux courses ne signifient pas pour autant que l'ancien format est de retour : la Course Principale a désormais lieu le dimanche, en lever de rideau du Grand Prix, tandis que la Course Sprint se déroule le samedi, avec une grille inversée non pas selon les résultats de la Course Principale mais ceux des qualifications.

Parmi les pilotes qui se sont classés dans le top 4 en 2021, le champion Oscar Piastri et son dauphin Robert Shwartzman sont devenus pilotes de réserve chez Alpine et Ferrari respectivement, Guanyu Zhou a déniché un baquet chez Alfa Romeo, et Dan Ticktum a pris la direction de la Formule E avec NIO.

Théo Pourchaire est donc le mieux placé des redoublants et est logiquement favori après une première campagne impressionnante lors de laquelle le vice-champion FIA F3 2020 était l'un des pilotes les moins expérimentés du plateau mais est devenu le plus jeune vainqueur de la discipline en remportant la Course Principale de Monaco. Sa constance était de surcroît remarquable, puisqu'il a immanquablement fini dans le top 10 lors des 19 courses où il n'a pas abandonné.

En rempilant chez ART Grand Prix, Pourchaire bénéficie de surcroît de la continuité. Bien entendu, il aura des rivaux majeurs : les pilotes Prema ne peuvent jamais être écartés de la course au titre et n'y font pas exception cette année, avec l'expérimenté Jehan Daruvala et le champion en titre de FIA F3, Dennis Hauger. Jüri Vips et Marcus Armstrong ont également le potentiel pour briller au sein d'une écurie Hitech GP toutefois déstabilisée par le conflit russo-ukrainien, elle qui était liée de près à Dmitry Mazepin et à sa compagnie Uralkali. Felipe Drugovich (MP Motorsport) et Liam Lawson (Carlin) sont d'autres redoublants qui peuvent être attendus aux avant-postes.

Jüri Vips va-t-il enfin relancer sa carrière vers la Formule 1 ?

Hauger n'est toutefois pas le seul rookie de talent à s'attaquer à la Formule 2, puisque c'est aussi le cas de ses trois poursuivants de l'an passé en FIA F3 : Jack Doohan sera chez Virtuosi et Clément Novalak chez MP, tandis que l'on retrouvera Frederik Vesti aux côtés de Théo Pourchaire chez ART. Il faudra aussi garder un œil sur Logan Sargeant, qui n'a vraiment pas démérité en F3 au sein de la modeste écurie Charouz, et évoluera chez Carlin en F2.

Les jeunes loups sont donc au rendez-vous de cette saison 2022 de Formule 2. Nul doute que les écuries de F1 y prêteront beaucoup d'attention, elles qui y ont placé beaucoup de protégés : Dennis Hauger, Jehan Daruvala, Liam Lawson et Jüri Vips sont les poulains de Red Bull, Jack Doohan et Olli Caldwell sont membres de l'Alpine Academy, Logan Sargeant et Roy Nissany représentent Williams, Frederik Vesti est sous l'aile de Mercedes. Quant à Clément Novalak, il a rejoint le programme A14 Management fondé par Fernando Alonso. Surtout, si Théo Pourchaire convainc, il pourrait briguer le baquet de Guanyu Zhou chez Alfa Romeo, puisqu'il fait partie de la Sauber Academy ; Frédéric Vasseur n'a pas caché son envie de titulariser le jeune homme à moyen terme.

Les écuries de Formule 1 sont également bien représentées en FIA F3, où la saison 2022 commence également ce week-end à Bahreïn, avec neuf meetings de deux courses au programme. Comme en F2, c'est un tricolore très bien placé l'an passé qui part favori, Victor Martins, cinquième en 2021 et protégé d'Alpine. Le pilote ART n'aura toutefois pas la tâche facile face à des rivaux comme Arthur Leclerc et Jak Crawford chez Prema, ceux-ci représentant les académies Ferrari et Red Bull, ou encore Caio Collet, qui évolue également sous la houlette d'Alpine et rempile chez MP Motorsport. Un autre Français sera à surveiller de près : Isack Hadjar, nouveau membre du Red Bull Junior Team, qui a brillé l'an passé en Formule Régionale by Alpine avec une victoire à Monaco et a rejoint Hitech GP en FIA F3. La nouvelle génération est bien là !

