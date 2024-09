Verschoor s'impose à Bakou après un violent accrochage sur la grille

Samedi, lors de la course sprint de Formule 2 en Azerbaïdjan, Joshua Dürksen a remporté son premier succès dans la catégorie en s'imposant devant Jak Crawford et Gabriele Mini. Alors que Victor Martins a terminé au pied du podium, la 20e place sur la grille d'Isack Hadjar ne lui a pas permis d'inscrire le moindre point pour le championnat tandis que son principal rival, Gabriel Bortoleto, est revenu à 6,5 points grâce à sa cinquième place.

Ce dimanche, Gabriel Bortoleto (Invicta) a l'occasion de réduire à nouveau cet écart puisqu'il s'élance de la sixième position alors qu'Isack Hadjar (Campos) part de la 20e place. Richard Verschoor (Trident) est en pole position, devant Kimi Antonelli (Prema) et Victor Martins (ART). Il faut également surveiller Zane Maloney (Rodin), quatrième, qui est toujours dans la course au championnat à 30 points du leader.

Drapeau rouge après un énorme accident

Le drapeau rouge est agité dès les premières secondes de la course après un énorme accident en fond de grille impliquant Kush Maini (Invicta), Pepe Martí (Campos) et Oliver Goethe (MP). Tous les pilotes ont pu sortir de leur monoplace. Cinquième sur la grille de départ, le pilote indien est resté bloqué sur sa ligne. Martí et Goethe, en fond de grille, n'ont pas pu voir la monoplace et l'ont percuté de plein fouet, ne laissant rien ou presque de leur voiture.

Dans l'incident, Rafael Villagomez (VAN) et Niels Koolen (PHM) sont également contraints d'abandonner. Tous les pilotes impliqués sont sortis indemnes.

Avant que le drapeau rouge ne soit brandi, rien n'a bougé aux avant-postes, Verschoor conservant sa première place devant Antonelli et Martins. Avec cinq monoplaces en moins, cela permet à Isack Hadjar de remonter à la 17e position avant le second départ. La relance est donnée une quarantaine de minutes plus tard, le temps d'évacuer et nettoyer la piste.

Martins prend les commandes

Le nouveau départ de cette course est un départ lancé. Après deux tours derrière le Safety Car, les monoplaces sont lâchées sur le tracé de Bakou pour seulement 28 minutes de course. Au premier virage, Verschoor garde la tête, devant Antonelli et Martins, qui a failli se faire piéger.

Après un tour de course, Martins se montre bien plus rapide que son homologue italien et l'élimine facilement au bout de la longue ligne droite de départ/arrivée. Il prend donc la seconde place et fond sur le leader. Dans le même temps, le drapeau jaune est agité dans le troisième secteur en raison d'un débris sur la piste. Ce dernier est rapidement enlevé et la course peut reprendre normalement.

Un tour plus tard, Martins se retrouve dans les échappements de la Trident mais ne peut tenter de manœuvre au premier virage. Le Français perd du terrain dans les enchaînements de la vieille ville mais parvient à revenir à l'entrée de la ligne droite. C'est dans celle-ci que le pilote ART fait la différence face à Verschoor pour prendre le contrôle de la course à 22 minutes du drapeau à damier. Plus loin, Hadjar manque de rythme et ne pointe qu'à la 16e position.

Verschoor grand gagnant des arrêts aux stands

Antonelli, troisième et auteur du meilleur tour en course, met désormais la pression sur Verschoor pour le gain de la deuxième place. Martins passe par les stands, suivi de du pilote Prema puis du pilote Trident. Bloqué dans son stand pour laisser passer les monoplaces qui débarquent, Martins ne ressort qu'à la troisième position derrière Verschoor et Antonelli.

Alors que Zane Maloney rentre aux stands un tour plus tard, le pilote Rodin ressort à la seconde position, menacé par Antonelli. Le pilote de la Barbade, en pneus neufs, tire tout droit dans le virage 3, légèrement touché par l'Italien. Martins en profite donc pour reprendre la deuxième place, à plus de deux secondes de Richard Verschoor.

À dix minutes du terme, Martins passe sous les deux secondes de retard. Dans le même temps, Hadjar passe enfin par les stands et ressort à la 14e place. Son compatriote impose un gros rythme en seconde position et revient à une seconde de Verschoor pour attaquer les cinq dernières minutes de cette course.

Mini dans le mur

Alors que la course a débuté sous drapeau rouge, elle se terminera sous Virtual Safety Car, Gabriele Mini étant rentré dans les Tecpro dans le virage 15. Cela permet à Richard Verschoor de s'imposer à Bakou, devant Victor Martins et Kimi Antonelli. Mais le grand gagnant de cette course est Gabriel Bortoleto qui, grâce aux 11 points de sa quatrième place et au zéro pointé d'Hadjar, prend les commandes du Championnat de Formule 2.

Bakou F2 2024 - Course Principale