Victor Martins doit désormais commettre moins d'erreurs

Quinzième du championnat de Formule 2 après quatre week-ends, Victor Martins n'a pas matérialisé sur le plan comptable l'excellent rythme dont il a fait preuve pour ses débuts dans la catégorie. Le Français, notamment présent dans le top 3 lors des trois premières séances de qualifications, sait qu'il doit désormais se montrer plus régulier et commettre moins d'erreurs.

"La vitesse est clairement là", explique-t-il à l'édition allemande de Motorsport.com. "Je pense que j'ai la meilleure moyenne en qualifications en ce début de saison par rapport aux autres. Ça montre donc qu'au niveau de la performance, je suis au rendez-vous."

Victor Martins n'a terminé dans les points qu'à deux reprises sur les huit courses disputées jusqu'à présent. Mais à chaque fois, c'était sur le podium : troisième de la course sprint à Bahreïn et deuxième de la course sprint à Djeddah. Le reste du temps, il a trop souvent été victime de ses propres erreurs, à l'image de cet accrochage à Sakhir avec Roman Stanek ou de cette sortie de piste dans la course principale en Arabie saoudite alors qu'un très bon résultat s'offrait à lui. Le Français était aussi deuxième à Bakou avant de terminer dans le mur au virage 1.

"C'est un peu frustrant", admet-il en analysant son début de campagne. "Je pense qu'on a la vitesse en course, mais je dois mieux gérer. Pour certaines parties de la course, je dois changer certaines choses, mais tout le monde veut avoir du rythme. Je l'ai et je dois l'utiliser au mieux. J'ai besoin d'éradiquer ces petites erreurs, et alors c'est sûr que je marquerai des points entre maintenant et la fin du championnat."

Car le résultat pur reste une priorité pour continuer à se faire remarquer. Couvé par Alpine, le pilote tricolore rêve évidemment de Formule 1 et a bouclé en début de semaine son premier test au volant de l'A521 de 2021 sur le circuit de Monza. Plus tard dans l'année, il pourrait aussi obtenir la possibilité de participer à une séance d'essais libres, mais il n'est pas le seul à y prétendre au sein de l'Alpine Academy.

"L'objectif est d'être en F1, c'est évidemment la priorité", confie Victor Martins. "Mais d'abord, je veux être performant en Formule 2. Je le suis déjà, mais je veux marquer des points pour le championnat. Je dois d'abord être performant pour être aux avant-postes au championnat. Ensuite, peut-être qu'ils [Alpine] me donneront une journée en Formule 1 [sur un Grand Prix]."

Propos recueillis par Norman Fischer