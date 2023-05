Alpine dépassé par Aston : Rossi n'accepte pas "l'excuse des ressources"

Dans le contexte du début de saison décevant d'Alpine, la comparaison directe avec Aston Martin est évidemment douloureuse. L'écurie britannique partait de plus loin au classement l'an passé, après avoir terminé septième, certes à égalité aux points avec Alfa Romeo, sixième. Alpine de son côté figurait au quatrième rang de ce même classement, avec quasiment 120 points de plus.

Mais Aston avait rapidement fait le choix en cours de saison passée de suivre les traces, en matière d'orientation technique, de Red Bull, aidé en cela par l'arrivée dans ses rangs, entres autres, de Dan Fallows, longtemps collaborateur d'Adrian Newey et transfuge de l'écurie autrichienne. Toutefois, cela ne se résume sans doute pas à une poignée d'hommes, d'autant plus que le constructeur basé à Silverstone connaît une vraie période de mutation, notamment sur le plan de ses infrastructures, avec une nouvelle usine qui est encore loin d'être à son potentiel maximum.

Laurent Rossi, le PDG d'Alpine, suggère que dans la comparaison directe, l'écurie française n'a de son côté pas su capitaliser sur des ressources plus conséquentes : "Enstone n'a jamais eu autant de ressources à sa disposition pendant autant d'années. Le cycle est de dix ans. Il n'y aura jamais de moment où l'équipe sera à court de ressources", a-t-il déclaré au site officiel de la Formule 1, en référence à un engagement futur en discipline reine qu'il juge "extrêmement fort".

"Aston a moins d'ingénieurs que nous, pour autant que je sache. Ils n'ont pas encore leur propre soufflerie, ils n'ont pas encore leur usine en fonctionnement. Ils ont accéléré le développement en s'entourant des bonnes personnes. Cela montre qu'il faut faire preuve de créativité et d'efficacité. C'est la règle du jeu, nous le savons. Alors non, je suis désolé, je n'accepte pas l'excuse des ressources."

Une campagne de recrutement dans le département aéro

Esteban Ocon lors du Grand Prix de Miami.

Il faut tout de même souligner qu'Alpine n'est pas encore non plus à sa capacité maximale en matière de personnel et que le recrutement est toujours en cours, notamment sur le plan aérodynamique. Et du côté d'Otmar Szafnauer, le directeur de l'équipe, il est clair qu'Aston Martin fait figure d'exemple dans ce qu'il est possible de faire pour accélérer sa croissance tout en ne disposant pas encore des ressources optimales.

"On veut raccourcir le processus", a-t-il déclaré, avant les dernières déclarations de Rossi, à propos de l'embauche d'ingénieurs provenant des meilleures équipes. "Red Bull a une équipe aérodynamique de 50 personnes, il n'y en a pas qu'une seule. Mais le type qui se trouve au sommet de ces 50 personnes, il a accès à toutes les idées. Ainsi, lorsque vous le déplacez, son cerveau est rempli de toutes ces connaissances."

"Mais une fois que vous l'avez, il vous faut quand même cette équipe de 50 personnes en dessous de lui pour poursuivre le développement, parce que vous ne pouvez le raccourcir que d'un seul poste à la fois. Ce que j'ai dit à propos de Red Bull, c'est qu'il y a probablement 50 personnes. Nous en sommes à 38, et nous voulons passer à 45. Nous avons donc des postes pour sept ou huit aérodynamiciens chevronnés. Nous avons ces postes."

Avec Jonathan Noble