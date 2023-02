Alpine double son nombre de pilotes juniors pour 2023

Charger le lecteur audio

Il y a du changement du côté de l'Alpine Academy ! Exit Caio Collet, décevant huitième pour sa seconde campagne en FIA F3 mais qui reste "lié à la famille Alpine", et Olli Caldwell. Ce dernier n'est entré dans les points que deux fois pour sa première saison en F2 mais a tout de même un avenir au sein de la marque tricolore, puisqu'il la rejoint en WEC dans la catégorie LMP2.

Ainsi, parmi les quatre pilotes de l'an passé ne subsistent que Jack Doohan, sixième en F2 l'an passé, et Victor Martins, couronné en FIA F3, qui rejoint l'antichambre de la Formule 1. Ils sont rejoints par pas moins de six éléments, la plupart pas si nouveaux puisque quatre d'entre eux étaient déjà affiliés à Alpine.

On retrouvera ainsi en FIA F3 Gabriele Mini, deuxième du Championnat d'Europe de Formule Régionale l'an passé, et Nikola Tsolov, protégé de Fernando Alonso qui a écrasé la F4 Espagne. À des échelons inférieurs, la prometteuse Abbi Pulling va descendre d'un cran par rapport à W Series puisqu'elle va disputer la saison inaugurale de la F1 Academy, au niveau F4 – là aussi une compétition réservée aux femmes.

Matheus Ferreira va faire ses débuts en monoplace dans le championnat relevé de F4 Italie, Kean Nakamura va rempiler en karting après s'être classé quatrième du Championnat d'Europe 2022 (devant Ferreira). Le programme d'Aiden Neate n'est pas connu à ce jour, mais le Britannique multipliait les podiums en F4 l'an passé et fait ses gammes au niveau F3 en Formule Régionale au Moyen-Orient.

"Cette promotion de l’Alpine Academy est sans doute la plus compétitive de son histoire", déclare Julian Rouse, directeur de l'académie. "Il est formidable d’ouvrir notre programme à huit membres pour représenter Alpine dans de nombreuses disciplines. En Formule 2, nous avons deux pilotes ayant le potentiel pour se battre aux avant-postes en Jack et Victor. Il en va de même en Formule 3 avec Nikola et Gabriele, qui devraient être compétitifs d’entrée."

"Au-delà des catégories support de la F1, il nous tarde de suivre les performances d’Abbi, Matheus, Aiden et Kean durant leurs campagnes respectives. Je suis aussi ravi de voir Olli rejoindre le monde de l’Endurance avec nous. Ce ne sont que les prémices d’un projet beaucoup plus collaboratif, où l’Academy s’appuiera sur l’expertise des différentes divisions d’Alpine pour offrir expérience et opportunités à nos protégés. Des temps passionnants s’annoncent et nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration."

