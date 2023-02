Les détails de l'Aston Martin AMR23 qui attirent l'attention

Charger le lecteur audio

Le design original d'Aston Martin pour l'AMR22 était l'un des plus singuliers de la grille, non seulement en raison de sa solution pour la découpe sous le ponton, ce dernier étant en sus doté d'une rangée d'ouïes de refroidissement supplémentaires sur sa surface supérieure pour répondre aux besoins de la voiture, mais aussi en raison de son nez haut et de la section centrale surélevée de l'aileron avant (ci-dessous, à droite).

Aston Martin AMR23 detail Photo by: Aston Martin Racing Aston Martin Racing AMR22 detail Photo by: Aston Martin Racing

Nous savons déjà que l'équipe a rapidement réalisé qu'il y avait plus de potentiel en allant vers un autre type de ponton et a opté pour un design de rampe descendante. Cependant, elle était restée sur ses positions en ce qui concerne le nez et l'aileron avant. Ce n'est plus le cas pour 2023, puisque la structure propose une solution qui s'apparente davantage à ce que nous avons vu chez Mercedes l'an dernier.

Pour 2022, Aston Martin avait également adopté une méthode déjà vue par le passé, un raccourci si vous voulez, à savoir observer de près la meilleure solution disponible et faire de son mieux pour l'imiter et, dans ce cas, c'était la RB18.

Bien qu'elle ait fait de son mieux pour faire "ctrl+c" en observant la Red Bull, l'équipe n'a pas été en mesure de reproduire le design à 100% en raison de la configuration interne de la voiture, à savoir (mais pas seulement) les radiateurs, les refroidisseurs, l'électronique et les structures d'impact latéral.

La carrosserie en elle-même était cependant aussi proche qu'on puisse l'imaginer d'une réplique de la rampe de la RB18, y compris avec la ligne de jonction que Red Bull avait ajoutée lors du deuxième test de pré-saison.

Détails de l'Aston Martin AMR23.

Cependant, là où Aston Martin n'avait pas pu combler la différence, c'est au niveau de l'entrée d'air, car elle ne disposait pas du bord d'attaque supérieur rétracté et ouvert de la RB18, ce que l'AMR23 possède en revanche (ci-dessus). L'équipe s'est appropriée le concept et l'a fait évoluer de plusieurs autres façons intéressantes.

Le design d'Aston semble se situer quelque part entre l'original vu sur la RB18 et celui utilisé par McLaren à partir de Singapour, avec une découpe sous l'entrée d'air qui est considérablement agrandie pour améliorer le flux à la fois localement et vers l'arrière de la voiture.

La découpe sous le ponton de l'Aston Martin AMR23.

Alors que l'AMR22 avait un corps central plus bombé et la ligne de jonction susmentionnée, l'AMR23 a un flanc beaucoup plus plat, similaire à bien des égards à la Ferrari F1-75 de la saison dernière, y compris avec la mini-découpe qui suit la longueur du ponton (en médaillon ci-dessus).

Ce flanc plus plat a permis aux concepteurs de concevoir une épaule plus voûtée et, comme nous l'avons vu chez Alpine l'année dernière, Aston Martin a incorporé un canal dans la section de la rampe, bien que celui de l'AMR23 semble être plus profond pour diriger le flux d'air vers sa cible (ci-dessous).

Détails de l'Aston Martin AMR23.

Le panneau de refroidissement en forme de fer à cheval qui était utilisé lorsque l'équipe a adopté ses nouveaux pontons a également été abandonné, les ingénieurs ayant opté pour une sortie haute sur le capot moteur, ce dernier ayant en sus la forme désormais connue d'une "étagère".

L'approche audacieuse se poursuit avec le canal de refroidissement supérieur, qui domine la partie arrière de la voiture et présente également une épaule courbée, laissant ainsi plus de place en dessous pour que la carrosserie s'effile vers la région de la bouteille de coca et laisse de l'espace pour les éléments de suspension arrière.

Détails de l'Aston Martin AMR23.