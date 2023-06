La F3 de retour à Macao après trois ans d'absence

Le championnat FIA de Formule 3 et le plateau GT World Cup seront au menu du 70e anniversaire du Grand Prix de Macao, le week-end des 18 et 19 novembre, après trois années au cours desquelles les restrictions de voyage en Chine résultant de la pandémie de COVID-19 ont empêché toute compétition sportive internationale.

Le rendez-vous de F3 (qui porte également le titre de GP de Macao et célèbre son 40e anniversaire cette année) et la course de GT ont été respectivement remplacés par une manche du China Formula 4 Championship et de la Macau GT Cup entre 2020 et 2022.

Ce sera donc la deuxième fois que la nouvelle F3 homologuée par la FIA (châssis Dallara F3 2019 basé sur le GP3/16 et propulsé par un V6 Mecachrome de 3,4 litres) courra à Macao, après son apparition en 2019.

La course GT3 de Macao a obtenu le statut d'homologation FIA en 2015 et s'est tenue pendant cinq ans jusqu'en 2019. Stéphane Ratel Organisation, promoteur des courses GT3 les plus établies, a de nouveau été retenu pour gérer l'événement.

Un retour attendu à Macao

La confirmation du retour de la F3 fait suite aux commentaires de François Sicard, directeur de la stratégie monoplace de la FIA, qui a déclaré en mars que l'instance dirigeante travaillait au retour de la catégorie à Macao.

L'année dernière, les projets de reprise des deux courses avaient dû être abandonnés en raison de la période de quarantaine qui restait en vigueur avant l'entrée en Chine pour les voyageurs. Voici donc que les courses homologuées FIA reviennent enfin, dans le cadre d'un accord de trois ans entre l'instance dirigeante, l'autorité sportive nationale de Macao (Automobile General Association Macao-China) et le comité d'organisation du Grand Prix de Macao.

Nikolas Tombazis, directeur de la FIA pour les monoplaces, a déclaré : "L'histoire de Macao et de la F3 est l'une des plus célèbres du sport automobile et l'épreuve est depuis longtemps le point culminant du calendrier des monoplaces juniors. Au fil des décennies, de nombreux grands noms de la course automobile ont été testés lors du Grand Prix de Macao, car une performance exceptionnelle sur le circuit de Guia est un signe indéniable de talent et d'engagement. C'est une nouvelle fantastique que l'histoire se poursuive avec la génération actuelle de voitures de F3 qui a fait des débuts réussis dans les rues de Macao en 2019."