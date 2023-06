Test crucial pour Pirelli avec Ferrari et Mercedes à Barcelone

Bien qu'aucun Grand Prix n'ait lieu ce week-end, la semaine est importante pour Pirelli car le manufacturier organise dès ce mardi une séance d'essais pneumatiques consacrée à ses gommes 2024, l'avant-dernière de ce type avant que la FIA ne prenne sa décision sur la question de l'interdiction des couvertures chauffantes pour l'an prochain, d'ici le 31 juillet.

Pour rappel, les premiers tests de pneus n'ayant pas été chauffés par des couvertures ne s'étaient pas avérés concluants, plusieurs pilotes avaient fait part de leur mécontentement et Lewis Hamilton avait même qualifié l'initiative de "dangereuse".

Cependant, un autre test, effectué après le GP de Bahreïn 2023, s'est révélé plus prometteur et Pirelli estime que celui d'Espagne représentera un nouveau pas en avant. La FIA a d'ores et déjà approuvé l'utilisation de pneus pluie privés de couvertures chauffantes, qui ont servi pour la première fois de l'année au GP de Monaco.

"C'est très important pour nous", confie à Motorsport.com Simone Berra, ingénieur en chef de Pirelli, au sujet des essais de Barcelone. "Nous testons la plupart des composés et nous avons de nombreuses variantes. Nous essayons de tester différentes constructions pour aller de l'avant, car l'objectif est de ne pas avoir de couvertures en 2024. Nous avons donc besoin d'une construction qui doit évidemment avoir une bonne intégrité, une intégrité de haut niveau, mais qui doit aussi très bien fonctionner lorsque la pression est faible au début du relais, et aider le composé à monter en température et à se mettre dans la fenêtre de fonctionnement."

"Nous continuons donc à développer de nouvelles structures. Ensuite, nous commencerons à nous concentrer sur la nouvelle gamme de composés sans couvertures. Je pense donc que ce serait un bon test pour nous. Barcelone est [un circuit] assez représentatif car nous avons des portions rapides. Et c'est un circuit classique, un circuit plus complet que celui de Bahreïn, où nous avons fait des essais au début de la saison."

Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Berra ajoute que les essais de Bahreïn, bien qu'ils n'aient pas été totalement représentatifs, ont permis à Pirelli d'avancer dans la bonne direction et que les pneus qui seront utilisés en Espagne répondront aux exigences des équipes et des pilotes.

"Nous avons déjà obtenu quelque chose d'intéressant", poursuit-il. "Évidemment, Bahreïn n'est pas vraiment significatif parce que la température de la piste et les exigences en matière de traction et de freinage sont élevées."

"Nous devons donc tester les nouvelles structures sur des circuits où les charges latérales sont élevées, avec une plus grande sévérité, et où les températures sont probablement moins élevées qu'à Bahreïn, afin de nous assurer que nous travaillons dans la bonne direction."

"Lors des essais à Bahreïn, nous avions déjà quelques bonnes options qui fonctionnaient correctement d'entrée de jeu. Mais il reste encore des choses à peaufiner, à finaliser, et il s'agit d'une nouvelle proposition. C'est donc l'objectif du test. Nous travaillons pour avoir une structure qui peut aider à générer de la température dans les pneus, pour permettre aux composés de fonctionner correctement. Cela signifie que la structure est moins rigide et qu'elle peut augmenter la rigidité avec l'augmentation de la pression."

Mercedes et Ferrari participeront à ces essais, qui verront les débuts en piste de Mick Schumacher sous ses nouvelles couleurs. Le pilote de réserve de Mercedes sera au volant de la W14 mercredi, après les essais de George Russell ce mardi.