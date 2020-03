Coronavirus : l'IndyCar maintient sa course de St Petersburg

Les États-Unis ont été épargnés par le COVID-19 pendant plusieurs semaines, alors même que l'épidémie arrivait en Europe, mais ils sont désormais touchés par le coronavirus et ont franchi la barre des 1000 cas détectés. Parmi ceux-ci, deux l'ont été dans le comté de Pinellas, où se situe St Petersburg, qui accueille ce week-end la manche d'ouverture de la saison 2020 d'IndyCar. Le maire de la ville, Rick Kriseman, confirme cependant que la course aura bien lieu, et qu'elle fera simplement l'objet de mesures dans le paddock et de précautions face à la contagion.

"Pour le moment, nous avons un risque faible", a déclaré Kriseman auprès du Tampa Bay Times. "Nous ne sommes pas en contagion communautaire. C'est toujours maintenu pour dimanche. Si vous ne vous sentez pas bien, merci de rester à la maison et de regarder la course sur NBC Sports Network. Vous verrez quand même la course, et vous pourrez voir à quel point nous avons fière allure à la télévision."

Le maire se veut également rassurant quant aux mesures prises par la ville pour assurer la sécurité de toutes les personnes qui la visiteront ce week-end dans le cadre de la course : "En ce qui concerne cette course et ce qui s'y rapporte, les spectateurs et les résidents de la ville devraient savoir que nous prenons toutes les précautions afin de nous assurer que c'est une expérience sûre. Répandez l'apaisement et non la peur."

C'est également le message que veut transmettre Kevin Savoree, l'un des promoteurs du GP, qui assure que la possibilité d'une course à huis clos n'a pas été abordée : "Il n'y a pas du tout eu de conversations à ce sujet [et] le 16e Firestone Grand Prix est maintenu. Si la situation change, nous ferons avec. Je sais que nous allons offrir un environnement sûr pour une grande course. J'espère que tout le monde viendra, car il y aura un superbe spectacle."

La suite de la saison sera surveillée aux États-Unis dans tous les sports, et l'IndyCar pourrait connaître également des perturbations à son calendrier, puisque la quatrième manche doit se disputer le 26 avril à Austin, où la course MotoGP prévue ce mois-ci a été reportée. Les annulations et reports continuent d'ailleurs de tomber en nombre, puisque le MotoGP en est à quatre courses décalées, la Formule E a repoussé trois de ses E-Prix et le WorldSBK a aussi remanié son calendrier.

